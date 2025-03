Tematický deň učil pedagógov využívať inkluzívne prístupy

Nové Zámky 21. marca (TASR) - Na Katolíckej spojenej škole v Nových Zámkoch sa v piatok stretlo viac ako 100 účastníkov na tematickom dni, ktorý bol zameraný na inklúziu. Ako uviedli organizátori, podujatie sa konalo pri príležitosti Medzinárodného dňa Downovho syndrómu.



Okrem učiteľov sa na tematickom dni zúčastnili aj asistenti a riaditelia škôl z celého regiónu. "Program ponúkol otvorené hodiny, workshopy a vzdelávanie, vďaka ktorým si účastníci rozšíria svoje poznatky o práci so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a zlepšia svoje inkluzívne prístupy," skonštatovali organizátori.



Svetový deň Downovho syndrómu bol na podnet organizácií Down Syndrome International (DSI) a European Down Syndrome Association (EDSA) prvýkrát vyhlásený v roku 2012. "Jeho cieľom je šíriť osvetu o ľuďoch s Downovým syndrómom a tak prispieť k vyššej kvalite ich života, hlavne lepšími podmienkami na vzdelanie, zamestnanie, začlenenie a prijatie spoločnosťou v každej oblasti života. Aby deti s Downovým syndrómom nemuseli donekonečna zdolávať systémom kladené neprekonateľné prekážky už pri nástupe do škôlok a škôl a aby si aj mladí ľudia s Downovým syndrómom mohli nájsť po skončení školy prácu," povedal Róbert Lezo zo Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku.