Témou 20. ročníka multikultúrneho festivalu [fjúžn] je odvaha
Odvaha spoznávať, meniť a žiť rozmanitosť v spoločnosti, ktorá je čoraz viac polarizovaná.
Autor TASR
Bratislava 18. septembra (TASR) – V piatok (19. 9.) sa začína 20. ročník najväčšieho multikultúrneho a multižánrového festivalu na Slovensku [fjúžn]. Témou jubilejného ročníka je odvaha – odvaha spoznávať, meniť a žiť rozmanitosť v spoločnosti, ktorá je čoraz viac polarizovaná.
„Tento rok sa festival nesie v komornejšej verzii – po zmenách v tíme a s menším rozpočtom sme program prispôsobili realite. O to viac staviame na spoluprácach, komunitných aktivitách, silných zážitkoch a témach, ktoré rezonujú,“ informoval manažér festivalu Martin Brix.
Od 19. do 27. septembra sa v hlavnom meste uskutoční v rámci festivalu vyše 20 podujatí. Festival otvorí Buď [fjúžn] láska, koncert Kataríny Koščovej, Mily Medvedovskej a Daniela Špinera, spojený s diskusiou o tom, ako môžu kultúrne a komunitné aktivity prispieť k lepšiemu spoznávaniu a porozumeniu.
Kompletný program je zverejnený na webe festivalu.
