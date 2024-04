Témou 21. ročníka Ekoroku bol les ako miesto zázrakov

Prievidza 19. apríla (TASR) - Témou aktuálneho ročníka Ekoroku s Nestlé bol les ako miesto zázrakov. Do 21. ročníka environmentálneho podujatia sa zapojilo viac ako 3000 žiakov štyroch prievidzských základných a dvoch základných škôl s materskou školou (ZŠ s MŠ). Najúspešnejšie kolektívy ocenili v piatok na vyhodnotení projektu.



"Žiaci sa tento rok venovali lesu, aktivitám v lese, samozrejme, aj zberu, deti sa vzdelávali, pripravovali rôzne projekty, ako napríklad projekt, ako zachrániť les, aby sa nevyrúbal. Venovali sa aj aktuálnej téme medveďov," načrtla Katarína Cifríková z Centra voľného času v Prievidzi.



Aj tento rok podľa nej organizátori vybrali dve ZŠ a jednu MŠ, ktoré dostali finančnú podporu na realizáciu ich projektových zámerov. ZŠ na Ulici energetikov sa rozhodla zriadiť na pozemku školy ovocný sad, o ktorý sa budú spolu starať žiaci a ich starí rodičia, ZŠ na Mariánskej ulici vytvorila environmentálnu učebňu so zeleňou a hmyzím hotelom a MŠ na Ulici M. Mišíka vybudovala vyvýšené záhony, o ktoré sa budú starať deti. Ostatné školy dostali za svoje ekologické aktivity menší finančný obnos.



Okrem tvorivých aktivít deti vyzbierali aj 39.465 kilogramov (kg) papiera, čím zachránili 670 stromov, na recykláciu priniesli 753 kg batérií, 180 mobilných telefónov, 800 kg elektroodpadu a 100 kg použitého oleja.



"Vychovali sme na týchto projektoch už vlastne dve generácie detí, ktoré sa zapájajú do ďalších projektov. Ide aj o iniciatívu Planéta A, to sú dievčatá vo veku 18 a 19 rokov, ktoré začali s ekologickými projektmi na ZŠ a teraz už realizujú aktivity na záchranu prírody, separáciu odpadu či upcykláciu vecí," priblížila Cifríková. Mladí tak podľa nej majú záujem o ekológiu a prispieva k tomu i Ekorok.



Riaditeľ prievidzského potravinárskeho závodu Dušan Ďurdík vyzdvihol, že podujatie funguje už 21 rokov, všetky projekty označil za úžasné. "Navyše, sa podarilo vyzbierať množstvo odpadkov, dokonca sa zbierali aj mobilné telefóny," spomenul Ďurdík.



Deti sa o prírodu podľa viceprimátora Prievidze Norberta Turanoviča zaujímajú, vedia o nej, majú ju rady a spolu s rodičmi ju navštevujú. "Veľmi ma teší i prísľub podpory ďalších ročníkov, čo je veľmi dôležité, hlavne pre našich mladých ľudí," dodal.