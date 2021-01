Témou 51. Trnavského objektívu je rodina

Trnava 22. januára (TASR) – Hlavnej téme rodina, ale aj ďalším témam je otvorený 51. ročník súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby okresov Trnava, Piešťany a Hlohovec Trnavský objektív. Amatérski fotografi môžu do nej zaslať svoje práce do 8. februára. Informovala o tom Katarína Michalčíková z Trnavského osvetového strediska.



Táto regionálna postupová súťaž je najstaršou v regióne, koná sa každoročne. Je zároveň základným kolom, z ktorého víťazi postupujú do krajskej a celoštátnej súťaže amatérskej fotografickej tvorby AMFO. Autori môžu posielať svoje diela v rámci kategórií do 15 rokov, od 15 do 24 rokov a nad tento vekový limit v čiernobielej i farebnej fotografii. Ďalšou kategóriou sú cykly a seriály a na tento rok je novou kategória experiment.



"Predbežný termín vyhlásenia výsledkov bol určený na 25. marca," doplnila Michalčíková. Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast jednotlivcov a kolektívov v oblasti amatérskej fotografickej tvorby.