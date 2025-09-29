< sekcia Regióny
Témou diskusie v Bratislave bude pripravovaný zákon o obecnej polícii
Konferencia je nielen pre príslušníkov mestských a obecných polícií, ale aj pre zástupcov Policajného zboru, samospráv, odbornú verejnosť v oblasti bezpečnosti a ďalších partnerov.
Autor TASR
Bratislava 29. septembra (TASR) - Mestská polícia (MsP) Bratislava organizuje vo štvrtok (2. 10.) po prvýkrát odbornú konferenciu mestských a obecných polícií na Slovensku. Jej cieľom je otvoriť odbornú diskusiu o aktuálnych výzvach v oblasti komunálnej bezpečnosti. Ústrednou témou bude pripravovaný zákon o obecnej polícii, ktorý by mal posilniť kompetencie miest a obcí pri zabezpečovaní verejného poriadku.
„Ako najväčšia mestská polícia na Slovensku cítime povinnosť prispievať k rozvoju a profesionalizácii obecných a mestských polícií aj prostredníctvom takejto konferencie,“ hovorí náčelník MsP Bratislava Miroslav Antal.
Podotýka, že obecné a mestské polície preberajú čoraz väčšiu zodpovednosť za bezpečnosť v uliciach. Dôvodom je rastúca dôvera obyvateľov miest a obcí v ich schopnosti, ale aj spoločenské zmeny a personálne oslabenie štátnej polície. Diskusia sa preto zameria aj na oblasti, v ktorých je potrebné uskutočniť legislatívne zmeny. Jednou z nich je aj zákon o obecnej polícii, pri ktorom očakávajú, že príde do medzirezortného pripomienkového konania počas októbra.
Konferencia sa bude venovať nielen legislatíve, ale aj technologickým inováciám, náboru nových príslušníkov, ako aj zdieľaniu skúseností. Tie odprezentujú napríklad aj bratislavskí policajti, ktorí absolvovali zahraničné výmenné pobyty a školenia na policajných akadémiách v Nice, Turíne či Madride. Predstavia tiež, ako funguje jediné operačné stredisko na Slovensku, ktoré je priamo prepojené so zložkami integrovaného záchranného systému.
Konferencia je nielen pre príslušníkov mestských a obecných polícií, ale aj pre zástupcov Policajného zboru, samospráv, odbornú verejnosť v oblasti bezpečnosti a ďalších partnerov.
„Ako najväčšia mestská polícia na Slovensku cítime povinnosť prispievať k rozvoju a profesionalizácii obecných a mestských polícií aj prostredníctvom takejto konferencie,“ hovorí náčelník MsP Bratislava Miroslav Antal.
Podotýka, že obecné a mestské polície preberajú čoraz väčšiu zodpovednosť za bezpečnosť v uliciach. Dôvodom je rastúca dôvera obyvateľov miest a obcí v ich schopnosti, ale aj spoločenské zmeny a personálne oslabenie štátnej polície. Diskusia sa preto zameria aj na oblasti, v ktorých je potrebné uskutočniť legislatívne zmeny. Jednou z nich je aj zákon o obecnej polícii, pri ktorom očakávajú, že príde do medzirezortného pripomienkového konania počas októbra.
Konferencia sa bude venovať nielen legislatíve, ale aj technologickým inováciám, náboru nových príslušníkov, ako aj zdieľaniu skúseností. Tie odprezentujú napríklad aj bratislavskí policajti, ktorí absolvovali zahraničné výmenné pobyty a školenia na policajných akadémiách v Nice, Turíne či Madride. Predstavia tiež, ako funguje jediné operačné stredisko na Slovensku, ktoré je priamo prepojené so zložkami integrovaného záchranného systému.
Konferencia je nielen pre príslušníkov mestských a obecných polícií, ale aj pre zástupcov Policajného zboru, samospráv, odbornú verejnosť v oblasti bezpečnosti a ďalších partnerov.