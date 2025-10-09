< sekcia Regióny
Témou dňa otvorených dverí bude Európske hlavné mesto kultúry
Trenčín 9. októbra (TASR) - Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) Trenčín 2026 bude ústrednou témou pondelkového (13. 10.) jubilejného 10. ročníka Dňa otvorených dverí Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). Informovala o tom hovorkyňa TSK Lenka Kukučková.
EHMK podľa nej otvára obrovské možnosti pre príchod návštevníkov zo zahraničia a prezentáciu všetkých atraktivít, ktoré nielen v krajskom meste, ale aj v širšom okolí existujú. TSK preto spojil sily s mestom Trenčín a Kreatívnym inštitútom Trenčín a bude sa snažiť urobiť všetko preto, aby Trenčín a Trenčiansky kraj dôstojne umiestnili na kultúrnu mapu Európy.
„Využili sme preto aj tento priestor a návštevníkom tohtoročného Dňa otvorených dverí TSK okrem možnosti nahliadnuť do priestorov krajského úradu a spoznať kompetencie kraja ponúkneme aj malú ochutnávku toho, čo nás počas nadchádzajúceho roku 2026 čaká,“ doplnila hovorkyňa.
Program sa začne o 8.00 h vystúpením tanečnej školy Choreofactory, následne vystúpi spevák Tomáš Buranovský. V rámci prednáškových blokov sa návštevníci dozvedia informácie o najnovších objavoch na Trenčianskom hrade, projekte EHMK Trenčín 2026, možnostiach dobrovoľníctva a kultúrneho ambasádorstva či tajomstvách vesmíru. Pripravených je množstvo aktivít pre deti, tvorivé dielničky Zelenej župy či workshopy linorytectva a potlače tričiek.
Chýbať nebude módna prehliadka Školy umeleckého priemyslu Trenčín, folklór prinesie folklórna skupina Teplanka z Trenčianskej Teplej, na potulkách Úradom TSK môžu návštevníci stretnúť aj Ľudovíta Štúra a Adelu Ostrolúcku. Súčasťou budú aj ochutnávky slovenských špecialít a ukážky zážitkovej gastronómie.
Počas Dňa otvorených dverí TSK môžu návštevníci vďaka vstupenke bezplatne navštíviť Trenčiansky hrad či Galériu M. A. Bazovského v Trenčíne.
