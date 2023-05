Festival Dni starej hudby: Témou je výročie založenia Musica aeterna

Bratislava 30. mája (TASR) - Šesť koncertov v podaní interpretov z Holandska, Talianska, Rakúska, Česka a Slovenska prinesie medzinárodný festival Dni starej hudby. V poradí 25. ročník sa uskutoční od 2. do 16. júna v bratislavskom Starom Meste. Zriedkavo uvádzané diela skladateľov 15. až 19. storočia zaznejú v Dóme sv. Martina, Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca, Koncertnej sieni Klarisky, Moyzesovej sieni či Stĺpovej sieni Slovenskej filharmónie.



Ako informovali na utorkovej tlačovej konferencii organizátori, festival si pripomína 50. výročie založenia prvého slovenského profesionálneho súboru starej hudby Musica aeterna. "Jeho členovia stáli aj pri zrode Centra starej hudby, ktoré zorganizovalo 1. ročník tohto festivalu v roku 1996," uviedol Igor Valentovič, riaditeľ Hudobného centra s tým, že mottom tohtoročného festivalu sú slová zakladateľa súboru Musica aeterna Jána Albrechta. "Musíme hodnoty minulosti v našej súčasnosti sprítomňovať, uchopiť i pochopiť jej zrod a obohatiť sa je prístupmi. Pretože minulosť nemilujeme kvôli nej samej, ale v záujme našej prítomnosti," boli slová estetika, muzikológa a hudobníka, ktorý zomrel nečakane v roku 1996, mesiac po závere prvého ročníka Dní starej hudby.



Na otváracom koncerte v Dóme sv. Martina vystúpi holandský ansámbel Cappella Pratensis, ktorý do Bratislavy prináša hudbu znejúcu v dávnych časoch v mestskom farskom Kostole svätého Jána v ich rodnom meste Hertogenbosch, ale aj v bratislavskej katedrále. "V programe zaznejú liturgické skladby, ktoré spája slávenie sviatku Jána Evanjelistu, okrem iných aj skladby z Kódexu Anny Schumanovej, ktorý je unikátnou pamiatkou franko-flámskej polyfónie z území dnešného Slovenska,“ spresnil Valentovič.



Dni starej hudby prinesú aj koncertný program Salve Regina, s ktorým sa predstaví pražský súbor Collegium Marianum. Lotz Trio vystúpi spoločne so súborom Musica Florea a rakúskou sopranistkou Michaelou Riener. "Na festivale zaznie veľmi pekný inštrumentálny recitál talianskeho huslistu Enrica Gatteho v spolupráci s čembalistom Giudom Morinim," dodal Valentovič.



Jubilujúci súbor Musica Aeterna pod umeleckým vedením Petra Zajíčka spolu so zborom Czech Ensemble Baroque Choir vystúpi na koncerte, na ktorom zaznie prvá z francúzskych overtúr – suit z roku 1682, bratislavského rodáka Johanna Sigismunda Kussera.



Festival uzavrie slovenský súbor Solamente naturali s koncertným majstrom Milošom Valentom, ktorý uvedie v programe Musica Nitriensis a v spolupráci s Vocale ensemble Sola niektoré unikátné diela z Diecézneho archívu v Nitre.