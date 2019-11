Témou Environmentálneho dňa v Ružomberku je zdravie

Ružomberok 7. novembra (TASR) – Zdravie a kvalita ovzdušia v Ružomberku sú hlavnými témami štvrtkového Environmentálneho dňa v Kultúrnom dome Andreja Hlinku. Záujemcovia môžu podujatie navštíviť do 14.00 h. TASR o tom informovala komunikačná manažérka ružomberského celulózovo-papierenského podniku Mondi SCP Martina Piláriková.



"Na Environmentálny deň sme už po tridsiatypiatykrát pozvali starostov okolitých obcí, zástupcov orgánov štátnej správy, neziskových organizácií a občianskych združení, ako aj zástupcov médií. Podujatie organizujeme dvakrát do roka, čo vytvára skvelú príležitosť pre otvorenú komunikáciu o rôznych environmentálnych témach," uviedla Piláriková.



Doplnila, že Environmentálny deň sa venuje témam, ako sú ovplyvniteľné determinanty zdravia či vplyv abiotických a biotických stresorov na vlastnosti lesných ekosystémov. Diskutovať sa bude aj o vplyve diaľničného obchvatu Ružomberka na kvalitu ovzdušia v meste a aktuálnom stave prípravy výstavby diaľnice a obchvatu Ružomberka.



"Počas podujatia budú pri kultúrnom dome bezplatné zdravotné merania pre verejnosť v rámci našej snahy o prepojenie otázok životného prostredia so zdravím. Verejnosť pozývame aj na prednášku zástupcu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva na tému Ovplyvniteľné determinanty zdravia," dodala Piláriková.