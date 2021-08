Témou festivalu SLovO aleBO huDbA sú priestory slobody

Banská Štiavnica 31. augusta (TASR) - Priestory slobody v čase normalizácie sú témou tohtoročného festivalu SLovO aleBO huDbA. Podujatie sa uskutoční od 3. do 5. septembra 2021 v Art Cafe v Banskej Štiavnici.



"Naším hlavným zámerom je priniesť do verejného priestoru diskusiu o období normalizácie, na ktoré generácia dnešných štyridsiatnikov spomína ako na roky svojho detstva, mladší od nás o ňom nemajú prakticky žiadne informácie ani pocity, pritom generácia našich rodičov ešte nestihla vypovedať dostatočne svoje príbehy a nám je ľúto sa ich na ne neopýtať," uviedla pre TASR spoluzakladateľka festivalu Zuzana Bargerová.



Festival ponúkne päť koncertov, dva filmy, výstavu a autorské čítanie. Tri diskusie sú venované ideálom disentu a reality, priestorom slobody v čase normalizácie a v nadväznosti na film Komúna Marcelovi Strýkovi a košickému disentu.



V dramaturgii festivalu má tradične silné zastúpenie hudba. Návštevníkov čakajú koncerty formácií Charmsove deti, Drť, Ľahká Múza, Ruce naší Dory, Krch-off band ako aj sety DJ Maroša Pavúka a Peťa Markovského. Na prízemí a v záhrade Art Cafe bude sprístupnená výstava sochárky Anny Horváthovej.



Festival sa koná vďaka podpore Grantu EHP, z finančných prostriedkov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska.



Podujatie vzniklo pred štyrmi rokmi, jeho zakladatelia chceli upozorniť na život obyvateľov Československa v období normalizácie, od okupácie do Nežnej revolúcie (1968 – 1989).