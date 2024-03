Témou filmu Vysvetlenie na všetko je rozdelená spoločnosť

Bratislava 15. marca (TASR) - Rozdelená spoločnosť je témou maďarsko-slovenského filmu Vysvetlenie na všetko. Snímka, ktorá získala na MFF v Benátkach hlavnú cenu sekcie Orizzonti, má v piatok slovenskú premiéru na Febiofeste Bratislava.



"Režisér Gábor Reisz veľmi kriticky, ale zároveň empaticky zobrazuje rozdelenú maďarskú spoločnosť, ktorá je v Maďarsku už veľmi dlho. Verím, že sa na Slovensku k až takto rozdelenej spoločnosti nedopracujeme," hovorí Mátyás Prikler, slovenský producent filmu, ktorý sa odohráva v letnej Budapešti. "Príbeh filmu je veľmi jednoduchý, je to stret dvoch svetov, ústrednou postavou je maturant Ábel," približuje príbeh stredoškoláka zamilovaného do svojej spolužiačky. Ábel sa nevie koncentrovať na maturity, jeho najlepšia kamarátka Janka však má vlastný objekt neopätovanej lásky, ženatého učiteľa dejepisu Jakaba. Protivládne orientovaný učiteľ sa dostane do konfliktu s Ábelovým konzervatívnym otcom. Maturitná skúška z dejepisu sa zmení na celoštátny škandál, lebo chlapec si zabudne na svojom saku národnú trikolóru.



"Na tomto filme mám najradšej to, že nie je nakrútený z pozície jednej alebo druhej strany. Nie je to kritika konzervatívcov z pohľadu liberálov alebo kritika liberálov z pohľadu konzervatívcov, ale je to rozprávané z pohľadu bežných ľudí. Je to mimoriadne empatické," povedal pre TASR Prikler s tým, že Reiszov film môže byť poučný pre divákov na Slovensku. "Momentálne máme ako štát a spoločnosť veľký nábeh na to, aby sme sa tu absolútne rozdelili, čo sa v Maďarsku stalo, už 15 rokov sú tam rozdelené rodiny, priatelia," poznamenal k snímke, ktorá v Maďarsku nezískala žiadnu podporu, paradoxne film ako jediný podporil slovenský Audiovizuálny fond.



Režisér Gábor Reisz so spoluscenáristkou Évou Schulze začali na vývoji filmu pracovať v roku 2021. "Dôležitým aspektom tvorivého procesu bolo pochopiť a ukázať myslenie a stratenosť oboch strán. Ich žiadosti o finančnú podporu Maďarský národný filmový fond zamietol," dodáva distribučná spoločnosť Filmtopia k snímke, ktorú sa nakoniec podarilo nakrútiť s veľmi nízkym rozpočtom a za 20 dní s pomocou producentky Júlie Berkes, tímu 17 veľmi mladých, začínajúcich ľudí i vďaka opore priateľov a rodiny.



Vysvetlenie na všetko premietne Febiofest v bratislavskom Kine Lumiére 15. a 16. marca. NFG Klub v Dunajskej Strede ho uvedie 16. marca spolu s diskusiou s hercami Gáspárom Adonyi-Walshom a Istvánom Znamenákom i režisérom a producentmi snímky. Do našich kín vstúpi 21. marca.