< sekcia Regióny
Témou L&T Fóra STU boli výzvy technického vzdelávania a inovácií v SR
Autor TASR
Bratislava 27. marca (TASR) - Systematická podpora kvalitného a moderného technického a prírodovedného vzdelávania, výskumu a inovácií je nevyhnutná, ak má Slovensko ambíciu byť modernou, technologicky a inovačne orientovanou krajinou. Odznelo to na podujatí Learning & Teaching (L&T) Forum STU, ktoré vo štvrtok (26.3.) na pôde Stavebnej fakulty zorganizovala Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave i za účasti ministra školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáša Druckera (Hlas-SD). TASR o tom v piatok informoval hovorca STU Juraj Rybanský.
Podľa dát, s ktorými pracujú analytici STU, je v súčasnosti na Slovensku historicky najmenej študentov, za poslednú dekádu približne o polovicu klesol celkový počet vysokoškolákov, ako i počet absolventov technických odborov. Počas rokov 2025 až 2035 na Slovensku ročne pribudne približne 18.000 nových pracovných miest pre vysokoškolsky vzdelaných technikov, no domácich absolventov technických odborov bude asi 9500 ročne. „Do roku 2035 tak môže na Slovensku kumulatívne chýbať približne 74.000 technicky kvalifikovaných ľudí, čo môže mať fatálne následky na našu ekonomiku,“ konštatoval rektor STU Maximilián Strémy s tým, že sa to môže v roku 2030 prejaviť vo výpadku až 0,9 percenta hrubého domáceho produktu (približne 1,3 miliardy eur) a trvalou stratu prosperity.
„STU preto reaguje posilňovaním prepojenia so strednými školami i s praxou a modernizáciou študijných programov, aby absolventi lepšie spĺňali potreby priemyslu. Univerzita chce byť tiež motorom rekvalifikácie dospelých v ére digitalizácie a AI,“ dodal Strémy.
STU, Technická univerzita Košice (TUKE) a ďalšie technické univerzity preto volajú po systémových zmenách vo vzdelávaní už od základných a stredných škôl, aby technika nebola pre mladých ľudí strašiakom, ale lákadlom.
„Iniciatíva slovenských technických univerzít viesť efektívnu diskusiu s predstaviteľmi štátu a zamestnávateľmi je odpoveďou na hroziaci deficit tisícok expertov a s tým súvisiace straty v slovenskej ekonomike, ktorým môžeme predísť len hlbokou synergiou, systematickou podporou a riadením excelentného výskumu a moderného vzdelávania,“ povedal rektor TUKE Peter Mésároš s tým, že ambíciou univerzít nie je len produkovať absolventov, ale zabezpečiť inovačnú suverenitu krajiny, ktorá dokáže v globálnej konkurencii nielen prežiť, ale ju aj aktívne formovať.
Minister reagoval, že cíti od vedení technických, ale aj ďalších univerzít energiu a víziu, pričom urobí všetko pre ich podporu, lebo iba stabilita a odhodlanie majú šancu posunúť slovenské vzdelávanie, vymaniť Slovensko z priemeru a v niektorých oblastiach ho urobiť centrom excelentnosti, napríklad v jadre, kvantových technológiách alebo čipoch.
Drucker pripomenul, že už dnes sa neuplatňuje financovanie univerzít podľa počtu študentov, ale dôležitú rolu majú výkonnostné zmluvy a pripustil aj diskusiu o zmenách smerujúcich k štátnej objednávke na bezplatné vzdelávanie určených počtov študentov v odboroch podľa požiadaviek trhu práce. Štát sa tiež podľa neho zaviazal zvyšovať výdavky na vedu, výskum a inovácie - v roku 2028 plánuje na tento účel 1,02 miliardy eur a v roku 2030 by to malo byť vyše 1,5 miliardy eur. Podotkol však, že štátny rozpočet nemôže byť v tejto oblasti ťahúňom, kľúčové majú byť štátom motivované súkromné investície.
