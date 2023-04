Témou prievidzského jubilejného Ekoroku bola voda

Prievidza 21. apríla (TASR) - Environmentálne podujatie pre žiakov škôl z Prievidze Ekorok s Nestlé uzavrelo v piatok svoj jubilejný 20. ročník. Témou bola Voda - živel, poklad a dar Zeme. Najúspešnejšie školské kolektívy i ocenili.



Jubilejného ročníka sa zúčastnilo približne 3000 žiakov z piatich prievidzských základných škôl (ZŠ) a dvoch ZŠ s materskou školou (MŠ), ktorí počas celého roka pripravovali rôzne aktivity na tému vody. Okrem nich vyzbierali 38.341 kilogramov papiera, čím zachránili 651 stromov, na recykláciu priniesli 431 kilogramov batérií, 99 mobilných telefónov, 752 malých spotrebičov a 81 náplní do tlačiarní.



"Téma vody počas Ekoroku ešte nebola, každoročne sa mení. Téma je aktuálna, keďže voda teraz všade na svete chýba, preto to treba zvýrazňovať a dávať do popredia," načrtol riaditeľ Centra voľného času (CVČ) v Prievidzi Dárius Štrba. Žiaci sa témy podľa neho zhostili veľmi dobre, prispelo k nej aj samotné CVČ, ktoré vybudovalo dvojicu jazierok, kde v súčasnosti žijú živočíchy.



ZŠ s MŠ na Ulici P. Dobšinského pripravila tento rok pre svojich žiakov i súťaž, odmenou víťazom bude výlet na farmu v Lehote pod Vtáčnikom. "V škole sme upratovali chodníky a zbierali odpadky, zbierali sme papier a vysádzali stromy. Urobili sme i veľkú ekokonferenciu. Prezentovali sme tam projekty, každá trieda mala svoj vlastný. Mohlo ísť o ohrozenie zvierat na našej planéte, ohrozenie rastlín alebo odpadky, ktoré ľudia vyhadzujú a neuvedomujú si následky svojich hrozných činov," priblížila piatačka Veronika.



Žiaci ZŠ na Ulici energetikov sa zase venovali problematike morských pláží, na ZŠ s MŠ Malonecpalská realizovali projekt Pani Voda, deti zo ZŠ Mariánska sa zoznámili s udržateľnou módou či ako sa nakupuje s bezobalovom obchode, v ZŠ Sama Chalupku sa venovali pestovaniu rastlín a v ZŠ P. J. Šafárika čistili studničku Lasce v Bojniciach.



Riaditeľ prievidzského potravinárskeho závodu Dušan Ďurdík vyzdvihol, že podujatie funguje už 20 rokov, firma má podľa neho záujem o to, aby sa deti k životnému prostrediu správali správne.



Na revitalizáciu okolia školy dostali tento rok finančnú podporu ZŠ s MŠ Malonecpalská, ZŠ Rastislavova ulica a MŠ na Ulici D. Krmana.