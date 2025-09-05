< sekcia Regióny
Témou Svetového dňa cestovného ruchu na Horehroní bude M. R. Štefánik
Brezno 5. septembra (TASR) - Horehronie sa chystá na oslavy Svetového dňa cestovného ruchu, jeho dejiskom bude mesto Brezno a okolie 27. septembra od 15.00 h. Návštevníkov čaká bohatý program, ktorý spojí vedu, históriu a jedinečné umelecké zážitky. TASR o tom informovala marketingová koordinátorka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Horehronie Žofia Koštialová.
Program sa začne v Horehronskom múzeu prednáškou Za Slnkom so Štefánikom, počas ktorej odborníci z Krajskej hvezdárne a planetária Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom priblížia tajomstvá Slnka a vedecký odkaz generála Milana Rastislava Štefánika. Neskôr sprístupnia novú interaktívnu expozíciu v mestskej veži pod názvom Štefánikovými očami a potom bude nasledovať inscenovaný program Život zvonára a jeho rodiny. Návštevníkom ho priblížia prostredníctvom hologramu a divadelného spracovania v podaní miestnych ochotníckych divadelníkov.
„Svetový deň cestovného ruchu je prirodzeným vyvrcholením každoročnej letnej sezóny. Ináč to nie je ani v tomto roku, keď pozornosť upriamujeme na osobnosť Štefánika a jeho vedecký odkaz. Zároveň je to pekný dôkaz, že v spolupráci s OOCR Región Horehronie dokážeme prinášať ľuďom hodnotné a atraktívne zážitky,“ konštatovala riaditeľka Horehronského múzea Martina Ťažká.
Súčasťou podujatia bude aj sprievodný program, v rámci ktorého deti i dospelí namaľujú svoje letné zážitky, a výstava Stopy života im ponúkne zaujímavosti o diele generála Štefánika. V tento deň budú dostupné aj stále múzejné expozície spolu s aktuálne prebiehajúcou výstavou Klenotnica múzea. Vstupy na prehliadku expozícií a výstavy budú s 50-percentnou zľavou.
„Naším cieľom je ponúknuť obyvateľom i návštevníkom regiónu jedinečný zážitok, ktorý spojí poznanie, históriu a zábavu. Veríme, že podujatie priláka nielen milovníkov kultúry a cestovania, ale i rodiny s deťmi, ktoré si odnesú nové vedomosti spolu s peknými spomienkami,“ dodala výkonná riaditeľka OOCR Región Horehronie Petra Ridzoňová Hlásniková.
