Témou tohtoročného jarmoku v Bánovciach nad Bebravou budú dožinky

Bánovce nad Bebravou 21. septembra (TASR) - Témou tohtoročného tradičného jarmoku v Bánovciach nad Bebravou budú ľudové tradície, remeslá a folklór v spojení s ukončením hospodárskej sezóny a oslavou úrody. Podujatie s podtitulom Bánovské dožinky 2022 sa uskutoční v piatok (23. 9.) a v sobotu (24. 9.). Informovalo o tom mestské kultúrne stredisko (MsKS).



"Námestie Ľudovíta Štúra sa zaplní stánkami remeselníkov a ľudových výrobcov, ale v ponuke budú aj potraviny, textil a ďalší rôznorodý tovar. Nebude chýbať ani burčiak a neodmysliteľnou súčasťou bánovského jarmoku sú aj kolotoče," priblížilo MsKS.



Návštevníci jarmoku budú môcť ochutnať klasické jedlá starých mám, ako sú perky, šúľance, guláš či držková. Navaria ich nadšenci z neďalekých obcí Malé Hoste, Držkovce a Dežerice.



"V piatkovom programe sa predstavia kapely Marlett, Nová stopa a bánovskí Eggs on the wall. Sobotný program sa bude niesť v duchu folklóru, predstavia sa v ňom folklórne súbory z celého nášho regiónu," doplnilo MsKS. Vyvrcholením programu v sobotu bude podľa neho žrebovanie dožinkovej tomboly.



Organizátori sa tento rok rozhodli pre efektívnejšie rozmiestnenie stánkov v areáli jarmoku, využijú najmä námestie a parkovisko pred nemocnicou. "Dopravné obmedzenia tak budú preto tento rok len minimálne. Nielenže bude priechodný hlavný ťah po Sládkovičovej ulici, otvorená pre dopravu bude aj Hviezdoslavova ulica," ozrejmilo MsKS.



Na parkovisku pred nemocnicou však podľa neho budú umiestnené stánky a kolotoče, treba preto rátať so zvýšeným pohybom ľudí, a najmä s nemožnosťou na tomto strategickom parkovisku zaparkovať.



S čiastočnými obmedzeniami na parkovisku pred nemocnicou musia vodiči počítať už od stredy, keď tam budú inštalovať kolotoče, a následne v nedeľu (25. 9.), keď sa zároveň uskutoční podujatie Bánovský silák.