Témou tohtoročného sympózia umeleckého šperku je jeho sociálna hodnota

Kremnica 16. augusta (TASR) – Sociálna hodnota šperku s cieľom rozvíjať otázku sociálnej roviny objektu a potreby jej interakcie s divákom je témou tohtoročného 26. Medzinárodného sympózia umeleckého šperku v Kremnici v okrese Žiar nad Hronom.



„Čo vytvára sociálny rozmer šperku, ako ho autor môže využívať vo svojej tvorbe a aké sú nuansy jeho podstaty. To sú otázky, na ktoré budú počas sympózia hľadať odpovede pozvaní výtvarníci,“ uvádzajú organizátori podujatia zo Združenia šperkárov Aura.



V súvislosti so sympóziom otvoria v pondelok 17. augusta aj výstavu v expozícii Líce a rub peňazí v priestoroch Múzea mincí a medailí na Štefánikovom námestí. Sprístupnená bude do 20. septembra.