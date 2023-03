Témou Týždňa slovenských knižníc je boj proti dezinformáciám a hoaxom

Trenčín 6. marca (TASR) – Ústrednou témou tohtoročného Týždňa slovenských knižníc bude boj proti dezinformáciám a hoaxom. Pri príležitosti otvorenia 24. ročníka Týždňa slovenských knižníc to v pondelok v Galérii Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne povedal predseda Slovenskej asociácie knižníc Ondrej Látka.



"Každý rok sa v rámci Týždňa slovenských knižníc snažíme reflektovať na aktuálne spoločenské témy. Dlhodobo nás trápi problematika dezinformácií a hoaxov, ktoré sa šíria po internete a na sociálnych sieťach, takže hlavnou témou je boj proti dezinformáciám," povedal Látka.



Podľa generálneho riaditeľa sekcie kultúrneho dedičstva Ministerstva kultúry (MK) SR Radoslava Ragača čítanie nie je niečo nenormálne, ale malo by byť prirodzenou súčasťou nášho života.



"Boj proti dezinformáciám je naozaj dôležitý. Dezinformačná scéna je veľmi aktívna, veľmi proklientsky nastavená a snaží sa najmä v elektronickom prostredí útočiť veľmi intenzívne. A práve preto je veľmi dôležité kritické myslenie, triedenie informácií a zamýšľanie sa nad nimi. Knihy a knižnice vychovávajú aj ku kritickému mysleniu," zdôraznil Ragač.



Ako informovala predsedníčka sekcie verejných knižníc a riaditeľka Knižnice pre deti a mládež v Košiciach Kamila Prextová, podstatná časť aktivít v rámci Týždňa slovenských knižníc bude práve vo verejných knižniciach.



"Do týždňa slovenských knižníc sa zapojili všetky verejné knižnice na Slovensku, v ktorých tento týždeň pripravili pre verejnosť stovky podujatí. Keďže verejné knižnice navštevujú deti i dospelí, sú práve knižnice priestor, kde sa môžu už malé deti naučiť triediť informácie," doplnila Prextová.