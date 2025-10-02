< sekcia Regióny
Témou XIV. ústavných dní je vzťah vnútroštátneho práva a práva EÚ
Prvý deň konferencie budú účastníci okrem iného diskutovať aj o záväzkoch SR vyplývajúcich z členstva v EÚ.
Autor TASR
Košice 2. októbra (TASR) - Vzťah vnútroštátneho práva a práva Európskej únie (EÚ) je témou medzinárodnej vedeckej konferencie XIV. ústavné dni, ktorá sa vo štvrtok a v piatok (3. 10.) koná v Košiciach. Organizuje ju Ústavný súd (ÚS) SR v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ). Informovala o tom hovorkyňa ÚS Martina Ferencová.
Prvý deň konferencie budú účastníci okrem iného diskutovať aj o záväzkoch SR vyplývajúcich z členstva v EÚ, aktuálnej rozhodovacej činnosti Súdneho dvora EÚ, spoločných a odlišných štandardoch ochrany základných práv v judikatúre Súdneho dvora EÚ a Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP), ako aj o novele Ústavy SR v kontexte témy konferencie.
„Vzťah vnútroštátneho práva a práva Európskej únie je dynamický a neustále sa vyvíja. Ak ho chceme správne implementovať v praxi ústavného súdnictva, potrebujeme opakovane iniciovať a rozvíjať odborný dialóg na danú tému so všetkými zainteresovanými, najmä s právnymi expertmi a predstaviteľmi súdov,“ uviedol predseda ÚS SR Ivan Fiačan.
Pozvanie na podujatie podľa ÚS prijali predseda Najvyššieho súdu (NS) SR František Mozner, predsedníčka Súdnej rady SR Marcela Kosová, generálny prokurátor SR Maroš Žilinka, verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský, zakladateľ a riaditeľ Luxemburského centra pre európske právo Takis Tridimas, sudca ÚS Českej republiky Pavel Šámal, sudca Súdneho dvora EÚ Miroslav Gavalec, ako aj významní predstavitelia spoločenského života, akademickej obce a odborníci zo Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska.
Prvý deň konferencie budú účastníci okrem iného diskutovať aj o záväzkoch SR vyplývajúcich z členstva v EÚ, aktuálnej rozhodovacej činnosti Súdneho dvora EÚ, spoločných a odlišných štandardoch ochrany základných práv v judikatúre Súdneho dvora EÚ a Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP), ako aj o novele Ústavy SR v kontexte témy konferencie.
„Vzťah vnútroštátneho práva a práva Európskej únie je dynamický a neustále sa vyvíja. Ak ho chceme správne implementovať v praxi ústavného súdnictva, potrebujeme opakovane iniciovať a rozvíjať odborný dialóg na danú tému so všetkými zainteresovanými, najmä s právnymi expertmi a predstaviteľmi súdov,“ uviedol predseda ÚS SR Ivan Fiačan.
Pozvanie na podujatie podľa ÚS prijali predseda Najvyššieho súdu (NS) SR František Mozner, predsedníčka Súdnej rady SR Marcela Kosová, generálny prokurátor SR Maroš Žilinka, verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský, zakladateľ a riaditeľ Luxemburského centra pre európske právo Takis Tridimas, sudca ÚS Českej republiky Pavel Šámal, sudca Súdneho dvora EÚ Miroslav Gavalec, ako aj významní predstavitelia spoločenského života, akademickej obce a odborníci zo Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska.