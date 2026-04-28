Tému piateho ročníka súťaže Envirodesign 2026 ovládol motív včiel
Autor TASR
Senica 28. apríla (TASR) - Motív včiel sa stal ústrednou témou piateho ročníka súťaže Envirodesign 2026, ktorá sa tento rok niesla v duchu kampane Včelí regrúti. Projekt prepája environmentálne vzdelávanie so svetom včiel a prácou včelárov. Pre TASR to uviedol jeden z organizátorov a pedagóg Ondrej Odokienko. Vernisáž a vyhodnotenie súťaže sa uskutočnili v uplynulom týždni v Záhorskom osvetovom stredisku (ZOS) v Senici pri príležitosti Dňa Zeme.
Ako ozrejmil, súťaž vznikla pred piatimi rokmi, keď senickí skauti a žiaci Základnej školy (ZŠ) V. Paulínyho-Tótha pracovali na environmentálnom projekte. „Bolo potrebné vytvoriť vizuál na veľkú mapu vtáčieho ostrova na priehrade. Vtedy to prebehlo len na jednej základnej škole. Víťazný vizuál sa dostal aj na pohľadnice, ktoré nafotil pán Štefeček, ktorý učí na gymnáziu a je zároveň nadšený ornitológ,“ vysvetlil.
Doplnil, že ďalšie ročníky sa postupne rozrastali najprv v rámci Senice. Neskôr sa začali zapájať aj žiaci základných a umeleckých škôl (ZUŠ) či školy zo zahraničia. Hoci sa do výtvarnej časti súťaže tento rok zapojili len slovenské školy, projekt si zachoval medzinárodný rozmer vďaka spolupráci s odborníkmi zo zahraničných inštitúcií vrátane Deakin University v Austrálii, University of California v Berkeley v USA a Labtercrea Mantova v Taliansku.
Partneri sa podieľajú najmä na výskume mikroplastov v mede. Súťaž opätovne podporil aj európsky program PROBLEU - Blue Schools. „Každý rok si zvolíme tému projektov a k nej vznikne vizuál. Tento piaty, akoby polojubilejný ročník, mal tému Včelí regrúti. Vznikla aj kartová hra pexeso a nášivka pre skautov,“ dodal. Pexeso predstavuje desať včelích rolí a obsahuje aj slovnú zásobu v nemeckom jazyku. Hra bude distribuovaná na všetky zapojené školy.
Ako uviedla samospráva na svojom webe, hlavné ceny získali Nela Šefčíková zo ZŠ Mudrochova v Senici za spracovanie hlavného vizuálu kampane, Tamara Blažková zo ZUŠ v Jablonici za ilustrácie včelích rolí určených pre kartovú hru pexeso a Cenu GLOBE získal Dávid Záviš zo ZUŠ v Cerovej za návrh loga k environmentálnej výzve.
V rámci kampane sa pripravuje aj divadelné predstavenie Včelí regrúti v podaní súboru Theater Fensterchen zo ZŠ V. Paulínyho-Tótha. Uskutoční sa 20. mája v divadelnej sále školy pri príležitosti Svetového dňa včiel. Súčasťou programu bude aj prezentácia projektu výstavby školského včelieho domčeka.
Na organizácii podujatia sa podieľali viacerí domáci partneri vrátane ZŠ V. Paulínyho-Tótha, ZOS v Senici, profesionálnych výtvarníkov a mesta Senica, ktoré projekt podporilo prostredníctvom grantového programu ProSenica.
