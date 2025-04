Tender na obnovu nového sídla Okresného súdu B. Bystrica bol neúspešný

Banská Bystrica 20. apríla (TASR) - Verejné obstarávanie na rekonštrukciu administratívnej budovy Auris na Rudlovskej ceste v Banskej Bystrici, ktorá sa má stať novým sídlom Okresného súdu (OS) Banská Bystrica, bolo neúspešné. V rámci projektu financovaného z plánu obnovy preto vyhlásia novú súťaž. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Krajského súdu v Banskej Bystrici a okresných súdov v Banskobystrickom kraji Nina Uhrovičová.



Verejné obstarávanie na zhotoviteľa rekonštrukcie budúceho sídla banskobystrického okresného súdu bolo vyhlásené vlani začiatkom októbra, záujemcovia mohli ponuky predkladať do polovice januára. Oznámenie o ukončení súťaže bez vybrania víťaza bolo vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie zverejnené koncom marca.



„Do súťaže boli predložené ponuky od troch uchádzačov, pričom dvaja uchádzači boli zo súťaže vylúčení. Po vyhodnotení v súťaži nezostali viac ako dve ponuky. Navrhovaná cenová ponuka, ktorá nebola vylúčená, bola vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky,“ vysvetlila dôvody na ukončenie súťaže Uhrovičová s tým, že v rámci projektu bude vyhlásené nové verejné obstarávanie.



Zámer vybudovania nového sídla OS Banská Bystrica počíta s komplexnou rekonštrukciou administratívnej budovy na Rudlovskej ceste. Celková predpokladaná hodnota obnovy objektu podľa pôvodného tendra predstavovala viac ako 9,5 milióna eur. Projekt má byť hradený z plánu obnovy a odolnosti a dokončený by mal byť do polovice roka 2026.



Budova na Rudlovskej ceste bola postavená ako administratívno-prevádzkový objekt v roku 1988. Začiatkom roka 2023 ju za 7,5 milióna eur získal do vlastníctva štát. OS Banská Bystrica, ktorý patrí k najväčším súdom na Slovensku, v súčasnosti sídli na Skuteckého ulici v centre mesta i v prenajatých priestoroch na Zvolenskej ceste. Po presťahovaní OS Banská Bystrica na Rudlovskú cestu sa má do priestorov na Skuteckého ulici presunúť správny súd.