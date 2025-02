Tender na rekonštrukciu bývalého kláštora v Šamoríne sa zopakuje

Šamorín 13. februára (TASR) - Verejné obstarávanie na zhotoviteľa rekonštrukcie interiéru prvého poschodia bývalého paulánskeho kláštora v Šamoríne (okres Dunajská Streda) sa zopakuje. Do pôvodnej súťaže bola prijatá len jedna prípustná ponuka. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



"Cieľom obnovy je prispôsobiť danú dispozíciu riešeného objektu k navrhovanému funkčnému využitiu so zachovaním existujúceho konštrukčného, materiálového a dispozičného riešenia objektu," priblížila samospráva.



V zrekonštruovaných častiach tejto národnej kultúrnej pamiatky majú byť vytvorené tzv. únikové miestnosti (známe aj ako escape rooms) s historickou tematikou. Celková predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na vyše 478.000 eur bez DPH. Financovaná by mala byť z prostriedkov programu Interreg Maďarsko-Slovensko a z vlastných finančných prostriedkov obstarávateľa.