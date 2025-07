Tendre, kde figuruje firma GEMMA, odstúpila prokuratúra polícii

Nitra 2. júla (TASR) - Informácie strany SaS o tendroch Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK), ktorých víťazom sa stala spoločnosť GEMMA stavebná firma, posunula Krajská prokuratúra v Nitre polícii. Pre TASR to v stredu uviedol námestník Krajskej prokuratúry v Nitre Jaroslav Maček. „Prokurátor Krajskej prokuratúry v Nitre dňa 30. júna 2025 tieto poznatky odstúpil na ďalšie konanie Krajskému riaditeľstvu Policajného zboru v Nitre,“ skonštatoval.



Podľa SaS je spoločnosť napojená na predsedu NSK Branislava Becíka. Predseda strany Branislav Gröhling na tlačovej konferencii 24. júna upozornil na „opakované a vysoko podozrivé zákazky pre túto firmu.“ Okrem Generálnej prokuratúry SR vyzval na prešetrenie tendrov aj Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR.



Ten pre TASR uviedol, že neeviduje podnet, ktorý by sa týkal zákaziek pre spoločnosť GEMMA stavebná firma. „V budúcom roku však máme naplánovanú tematickú kontrolu zameranú na hospodárenie a dodržiavanie zákonnosti v rámci vyšších územných celkov. Súčasťou tejto kontroly bude vzorka, ktorá sa môže týkať aj zmluvných vzťahov či verejných obstarávaní, aké sú predmetom medializovaných podozrení,“ konštatuje sa v stanovisku NKÚ. Ten zároveň zdôraznil, že pri podozrení z porušenia zákona o verejnom obstarávaní je potrebné podnet adresovať Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



Poslankyňa za SaS v Národnej rade SR i v Zastupiteľstve NSK Martina Bajo Holečková pred časom upozornila na prepojenie predsedu NSK Becíka a spoločnosti GEMMA stavebná firma. „Stavala mu aj jeho developerský projekt v Dvoroch nad Žitavou a teraz je mimoriadne úspešná v tendroch, ktoré vyhlasoval NSK. Z posledných šiestich súťaží, do ktorých sa zapojila, vyhrala šesť a za posledné dva roky získala zákazky na NSK za viac ako 5 miliónov eur,“ skonštatovala poslankyňa.



NSK sa k podozreniam SaS a k tendrom, ktorých víťazom sa stala spoločnosť GEMMA stavebná firma, nevyjadril. Vo svojom stanovisku označil tvrdenia SaS za predvolebnú kampaň pred budúcoročnými regionálnymi voľbami. „Je skutočne úbohé, ako sa strana SaS pokúša prekryť svoju zúfalú neschopnosť pomôcť ľuďom v NSK nenávistnými osobnými útokmi bez akejkoľvek vecnej podstaty,“ píše sa vo vyhlásení, ktoré kraj pred časom zverejnil.