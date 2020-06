VIDEO: NTC už môžu využivať rekreační športovci, koncerty asi nebudú

Bratislava 3. júna (TASR) - Po úplnom otvorení vnútorných športovísk na Slovensku je od stredy opäť v plnej prevádzke bratislavské Národné tenisové centrum. Trénovať v ňom môžu aj rekreační športovci holdujúci rôznym loptovým hrám. Generálny sekretár Slovenského tenisového zväzu Igor Moška verí, že ich počet sa bude každým dňom zvyšovať.







"NTC bolo veľmi postihnuté pandémiou a uzavretím vnútorných športovísk. Nemohli ho využívať rekreační športovci, tenisti ani bedmintonisti, nefungovalo fitness centrum. Veľmi vítame ďalšie uvoľnenie opatrení prijatých na zamedzenie šírenia nového koronavírusu. Voľakedy do NTC chodilo športovať 1000 ľudí denne. Verím, že sa pomaly vrátime k tomuto číslu," povedal pre TASR Moška.







V súvislosti s organizovaním koncertov či rôznych spoločenských akcií v priestoroch tenisového stánku je generálny sekretár zväzu skeptický. "Od 1. júla sa môžu organizovať podujatia do 1000 divákov, toto číslo je veľmi obmedzujúce. Sám som zvedavý, ako sa k tomu postavia usporiadateľské agentúry rôznych spoločenských podujatí. Do konca roka sa však zrejme v NTC žiadne koncerty neuskutočnia a budeme sa musieť spoľahnúť iba na športujúcich zákazníkov," myslí si Moška.