Tento rok bol pre samosprávy náročný, tvrdí primátorka Prievidze

Prievidza 19. decembra (TASR) - Končiaci sa rok 2024 označila primátorka Prievidze Katarína Macháčková pre samosprávy náročný. Po pandémii COVID-19 a vojne sa Prievidza podľa nej stretáva so zlou ekonomickou situáciou nielen samospráv, ale i slovenského hospodárstva, čo sa nevyhnutne odráža na celkovej situácii mesta. Skonštatovala to pre TASR.



"Príjmy, ktoré sme mávali od štátu, dnes už zďaleka nekryjú také množstvo výdavkov. Samospráva potom nemá inú možnosť, ako navýšiť tieto príjmy, a to prostredníctvom zvyšovania daní, čo je veľmi nepopulárne. Štát v tomto prenáša nepopulárne kroky na mestá a obce a je veľmi ťažké vysvetľovať obyvateľom, prečo to robíme," doplnila Macháčková.



Ďalšou vecou, s ktorou sa mesto podľa nej stretáva, je neisté legislatívne prostredie. "Legislatíva sa mení zo dňa na deň a my potom nevieme pripraviť reálne východiská a očakávania. Som vďačná kolektívu odborníkov na Mestskom úrade v Prievidzi, že sa nám podarilo napriek všetkým týmto okolnostiam zostaviť rozpočet na rok 2025, máme zabezpečené fungovanie mesta a plánujeme aj investičné akcie," ozrejmila.



Samospráva zrealizovala viacero investičných akcií i v tomto roku. "Snažíme sa v meste robiť aj menšie veci, stále pracujeme na bezbariérovosti, rekonštruujeme zariadenie pre seniorov. Máme i väčšie investície. Tento rok to boli mestské jasle, zrealizovali sme veľké parkovisko na Zapotôčkach, urobili sme projekt dopravnej obslužnosti pri Základnej škole Mariánska," vymenovala primátorka. Mesto má podľa nej veľkú snahu získavať aj európske zdroje a iné dotácie z podporných projektov, v rámci nich zrekonštruovalo telocvične či získalo financie na nákup vybavenia škôl.