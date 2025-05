Tepelné hospodárstvo preberá stavbu centra plaveckých športov

Košice 19. mája (TASR) - V súčasnosti prebieha preberacie konanie Národného olympijského centra plaveckých športov Košice (NOCKE) od zhotoviteľa. Po pondelkovom kontrolnom dni to uviedol primátor Košíc Jaroslav Polaček. Termín otvorenia plaveckého komplexu, ktorý bol avizovaný na 30. augusta, podľa neho platí. NOCKE vzniklo prestavbou niekdajšej Mestskej krytej plavárne (MKP).



„Veríme, že v priebehu niekoľkých dní bude celá stavba prebratá,“ uviedol s tým, že v závere mesiaca mestský podnik Tepelné hospodárstvo (TEHO) požiada o kolaudáciu. Kolaudačný proces by mal trvať niekoľko týždňov.



S prácami sa začalo v lete 2023. Konateľ spoločnosti Betpres Roland Ďurko skonštatoval, že stavba bola ďaleko za hranicou životnosti. „V určitom čase sa javilo ako dosť nereálne dodržať zmluvný termín, ale v tejto chvíli môžeme povedať, že bol splnený,“ povedal.



Polaček pripomenul, že NOCKE zahŕňa okrem 50-metrového bazénu s desiatimi plaveckými dráhami či menšieho bazénu aj novú strojovňu, fitness, wellness a iné. V pláne sú tiež ďalšie etapy projektu. Počíta sa napríklad s prepojením NOCKE s vodnopólovým bazénom a kúpaliskom Červená hviezda, ako aj vytvorením parkovacích miest. Závisieť to však bude od finančných možností. „Naším cieľom je, aby takto o rok alebo v letnej sezóne sme mali tobogánovú vežu a aby sme mohli rátať s parkovaním,“ dodal.



Čo sa týka vonkajšej severnej stavby, ktorú predtým zdobil mural modrého draka, rozhodnúť majú podľa neho obyvatelia. Pre TASR potvrdil, že mesto čoskoro predstaví návrhy, ktoré dostalo v rámci verejnej výzvy na street art pre NOCKE. „Verejnosť sa rozhodne, či chce bielu stenu, alebo si vyberie nejaký z návrhov, ktoré sme dostali,“ povedal.



Prestavba MKP na NOCKE mala stáť pôvodne 16,68 milióna eur bez DPH. Cena sa vyšplhala na 19,9 milióna eur bez DPH. Mesto získalo na prestavbu 8,34 milióna eur z Fondu na podporu športu. Zvyšok financuje TEHO prostredníctvom investičného úveru. Námestník riaditeľa pre ekonomiku spoločnosti Štefan Ferencz zdôraznil, že pri prestavbe sa sústredili na optimalizovanie prevádzkových nákladov. Odhaduje, že energetická účinnosť sa v porovnaní s MKP zvýšila najmenej o 30 percent, pričom došlo aj k zvýšeniu kapacity.



Čo sa týka reštauračnej časti a ubytovacích priestorov pre športovcov, tie nie sú súčasťou uvedeného projektu prestavby a nemajú vplyv na prevádzku NOCKE. „Tie priestory teraz pripravujeme na sanáciu a rekonštrukciu. Naším cieľom je mať ich dokončené do konca augusta alebo do septembra tohto roka,” doplnil s tým, že by to malo stáť okolo 800.000 eur.



Prestavbu MKP na kontrolnom dni vyzdvihol aj prezident Slovenskej plaveckej federácie Ivan Šulek, podľa ktorého bude NOCKE hostiť najlepších plavcov zo Slovenska v rámci šampionátu ešte v tomto roku.