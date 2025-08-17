Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Tepláreň v Košiciach upozorňuje na hluk v pre prefuky parovodov

Ilustračná snímka. Foto: TASR - František Iván

Modernizáciu vysokotlakových parovodov realizovali z dôvodu ukončenia životnosti pôvodného parovodu.

Autor TASR
Košice 17. augusta (TASR) - Závod MH Teplárenský holding (MHTH) Košice upozorňuje obyvateľov na zvýšenú hlučnosť v súvislosti s takzvanými prefukmi vysokotlakových parovodov. Realizovať ich plánujú od pondelka (18. 8.) do piatka (22. 8.) v časoch od 8.00 do 18.00 h. TASR o tom informovala manažérka marketingu a komunikácie spoločnosti Andrea Devánová.

Prefuky sa budú realizovať nepravidelne, minimálne počas troch dní, každý v trvaní okolo 30 minút. Zvýšený hluk budú registrovať nielen tí, ktorí bývajú v okolí teplárne, ale väčšina Košičanov,“ uviedla s tým, že ide o technologickú procedúru, ktorá nemá žiaden iný dosah na obyvateľov.

Spresnila, že prefuky sú súčasťou záverečnej fázy rekonštrukcie vysokotlakových parovodov a sú nevyhnutným technologickým postupom, ktorý je potrebný na vyčistenie potrubia pred jeho sprevádzkovaním. Modernizáciu vysokotlakových parovodov realizovali z dôvodu ukončenia životnosti pôvodného parovodu. Košičanom to má priniesť spoľahlivejšie a bezpečnejšie dodávky tepla počas vykurovacej sezóny.

Sme pripravení urobiť maximum pre to, aby všetko prebehlo v čo najkratšom čase, tak aby sme nevyhnutným hlukom obťažovali obyvateľov mesta čo najmenej. Cieľom rekonštrukcie parovodu je však zvýšenie tepelného komfortu obyvateľov mesta,“ dodal riaditeľ závodu MHTH Košice Matej Tyč.
