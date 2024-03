Teplé počasie má podľa ochranárov vplyv na rastliny i zvieratá

Prešov 14. marca (TASR) - Teplé počasie má v tomto ročnom období podľa ochranárov vplyv na posun vegetačného obdobia, ktoré nastúpilo oveľa skôr. Podľa Marty Hrešovej zo Štátnej ochrany prírody SR - Regionálneho centra ochrany prírody Prešov už zaznamenali v regióne, ktorý majú vo svojej pôsobnosti, napríklad kvitnutie chránených poniklecov veľkokvetých.



"Takisto šafrany už pomaličky odkvitajú. Sú to prvé jarné kvietky. Je vidieť, že vegetácia sa posúva, napríklad i na tom, že sa už objavil všeobecne známy medvedí cesnak a takisto začínajú kvitnúť drienky," povedala Hrešová.



Teplé počasie a následné ochladenie môžu spôsobiť problémy, najmä čo sa týka ovocných stromov. "Ak teraz začnú kvitnúť ako jedny z prvých napríklad marhule, tak pri príchode mrazov celá úroda môže byť zničená. Takže to je skôr kalamita pre záhradkárov a ovocinárov. V prírode väčšina jarných kvietkov, ktoré kvitnú, je aj trošku mrazuvzdorná a zvláda prízemné mrazy," vysvetlila Hrešová.



U vtákov skorší nástup jari spôsobil podľa jej slov to, že už sa pozerajú po partneroch. "To znamená, že aj hniezdenie, napríklad drobných spevavcov, bude posunuté o niečo skôr. Takisto to môže mať svoje riziká, lebo prípadné ochladenie môže spôsobiť nedostatok potravy, ak už budú mláďatká na svete. Hmyz v chladnom počasí zalezie, a teda môže to mať aj negatívny dosah na početnosť odchovaných mláďat," doplnila Hrešová.



Pokiaľ je už v prírode dostatok prirodzenej potravy, prikrmovanie formou kŕmidiel nemá podľa nej opodstatnenie.



"Nie je dobré, aby drobné spevavce boli naučené len na jednu potravu, semienka, pretože momentálne už potrebujú rôznorodejšiu potravu aj kvôli mláďatám, o ktoré sa budú starať. Ak už je dostatok vonkajšej potravy, určite už netreba prikrmovať vtáctvo," dodala Hrešová.