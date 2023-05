Teplo zo spaľovne už využívajú niektoré domácnosti v Bratislave

Bratislava 3. mája (TASR) - Teplo z energetického zhodnocovania odpadu v bratislavskej spaľovni už vykuruje niekoľko tisíc domácnosti v hlavnom meste. Umožňuje to pripojenie zariadenia na energetické využitie odpadu (ZEVO) do sústavy centrálneho zásobovania teplom (SCZT) Bratislavy, ktorú prevádzkuje spoločnosť MH Teplárenský holding (MHTH). Predstavitelia spoločností o tom informovali na stredajšom brífingu.



"Po viac ako 20 rokoch, ako ZEVO funguje, keď išlo teplo takpovediac hore komínom, ho mesto začalo konečne efektívne využívať. Teplo, ktoré bolo predtým nevyužité a odvádzané do vzduchu, už dodávame do bratislavských domácností," skonštatoval primátor Bratislavy Matúš Vallo.



V prvej fáze projektu je takto teplo vyrábané a dodávané pre okolo 3300 domácností. Taká je momentálna kapacita zariadenia. Ide najmä o domácnosti v Starom Meste, Ružinove a Novom Meste.



Napojenie na SCZT bolo z hľadiska pripravovanej modernizácie a ekologizácie ZEVO kľúčovým a nevyhnutným krokom. Tento projekt je aktuálne v projektovej fáze. Mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) už prešla procesom posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Plánované ukončenie projektu je v roku 2027.



OLO má v súčasnosti potenciál dodať teplo na ročnú spotrebu približne 10.000 domácností Bratislavy, pričom po plánovanej modernizácii ZEVO sa zvýši na približne 35.000 domácností. Kombinovanou výrobou elektriny z tepla a odpadu je zároveň schopné dodať do siete elektrickú energiu na ročnú spotrebu približne 22.000 domácností oproti súčasným 20.000 domácnostiam.



Námestník primátora Jakub Mrva pripomína klimatické ciele, ku ktorým sme sa zaviazali. Energetické zhodnotenie odpadu podľa neho pomáha v dvoch oblastiach. "Znižujeme skládkovanie, ktoré vytvára obrovské množstvo metánu, ktorý je škodlivejší ako oxid uhličitý," zdôraznil. Zároveň sa znižuje závislosť od fosílnych palív, keďže Bratislava je vykurovaná využitím zemného plynu.



MHTH už od februára odoberá prvé megawatthodiny odpadového tepla z OLO do svojej sústavy diaľkového vykurovania. Za celý rok 2023 by to malo znamenať teplo pre takmer 3300 domácností. Potenciál odpadového tepla z OLO je však podľa neho omnoho vyšší. "Po zrealizovaní potrebných investícií teplo z OLO výrazne prispeje k zníženiu závislosti od fosílnych palív v Bratislave. Už v roku 2023 ušetríme zemný plyn, ktorý by spálením pri výrobe tepla vyprodukoval takmer 5000 ton CO2," poznamenal generálny riaditeľ a predseda predstavenstva MHTH Marcel Vrátný.