Teplovzdušnou pištoľou chcel rozmraziť mrazničku,muž však podpálil dom
Z dôvodu silného zadymenia používali príslušníci autonómne dýchacie prístroje. Pri požiari sa jedna osoba nadýchala splodín horenia.
Autor TASR
Beniakovce 8. októbra (TASR) - Požiar v pivničných priestoroch rodinného domu likvidovali v utorok (7. 10.) hasiči v obci Beniakovce v okrese Košice - okolie. Kuriózna bola príčina požiaru - rozmrazovanie mrazničky teplovzdušnou pištoľou. O zásahu informovalo Prezídium Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) na sociálnej sieti.
Pri požiari zasahovalo päť príslušníkov HaZZ s dvomi kusmi hasičskej techniky. „Z dôvodu silného zadymenia používali príslušníci autonómne dýchacie prístroje. Pri požiari sa jedna osoba nadýchala splodín horenia,“ uviedli hasiči.
