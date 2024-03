Obec Teplý Vrch získala na zväčšenie kapacity škôlky skoro 665.000 eur

Teplý Vrch 18. marca (TASR) - Obec Teplý Vrch v okrese Rimavská Sobota získala z plánu obnovy na rozšírenie kapacity v materskej škole takmer 665.000 eur. Vďaka dotácii plánuje samospráva postaviť nový pavilón pre vyše 40 detí. Pre TASR to uviedla starostka obce Janka Janšová.



"Pôjde o samostatnú dvojpodlažnú budovu, ktorá sa bude nachádzať v areáli základnej školy s materskou školou," priblížila Janšová. Ako dodala, s prácami sa začne pravdepodobne koncom jari alebo začiatkom leta, trvať by mali nanajvýš rok. Samospráva má už vysúťaženého aj dodávateľa, stavbu bude realizovať lučenecká firma Costruo.



Obec v rámci projektu rozšírenia kapacity MŠ počíta s výstavbou nového pavilónu. Pozostávať bude z dvoch tried, z ktorých každú bude môcť navštevovať približne 20 detí. Nachádzať sa tu bude aj sociálne zázemie či výdajná kuchyňa s potrebným technickým vybavením.



MŠ v obci Teplý Vrch je súčasťou miestnej základnej školy, v súčasnosti ide o jednotriednu škôlku s vekovo zmiešanou štruktúrou s kapacitou pre približne 20 detí. Škôlka je situovaná v budove telocvične a v priestoroch bývalej knižnice a školskej dielne. Dochádzajú do nej aj deti z okolitých obcí a podľa samosprávy už nepostačuje súčasným požiadavkám.