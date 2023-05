Terany pre šetrenie osvetľujú v noci iba ulicu na hlavnej ceste

Terany 30. mája (TASR) – Pre šetrenie energií osvetľuje obec Terany v Krupinskom okrese počas nocí iba ulicu na hlavnej ceste. Čiastočne tak chce znížiť náklady za elektrinu. TASR to potvrdila starostka Iveta Gajdošová.



Ako priblížila, od januára tohto roka nastavili svietivosť pouličných lámp na desať percent. Zároveň, od 23.00 h do 4.30 h nasledujúceho dňa je v bočných uliciach úplne vypnuté. "V obecných budovách šetríme energie všade. Verejné osvetlenie využívame denne, počas celého roku," objasnila. Podľa jej slov mali hlavne v zimných mesiacoch vyššiu spotrebu, keďže potrebovali v obci dlhšie svietiť.



Poznamenala, že za elektrinu v kultúrnom dome a v obecnom úrade platili v rokoch 2020 a 2021 rovnako, po 1000 eur ročne. "Záloha za tento rok bola už 2000 eur, čo bolo celkové zvýšenie o 100 percent na týchto odberných miestach," spresnila. Doplnila, že za verejné osvetlenie boli výdavky 3900 eur, záloha na tento rok bola 7000 eur.



Zvyšovanie cien sa podľa starostky týka aj plynu. Za jeho spotrebuje v materskej škole a v kultúrnom dome zaplatili v roku 2021 sumu 3600 eur. Vlani to bolo 3520 eur. "Záloha v tomto roku je 8870 eur, čo je zvýšenie 150 percent," povedala s tým, že od ministerstva hospodárstva žiadali refundáciu na plyn. "Žiadosť nám zamietli z dôvodu, že obec je zaradená v zraniteľnej skupine odberateľov," konštatovala starostka. Dodala, že za elektrinu im poukázali za tri mesiace 448 eur na všetky odberné miesta.



Tlačový odbor Ministerstva hospodárstva SR pre TASR uviedol, že ak je obec Terany u svojho dodávateľa zaradená medzi zraniteľných odberateľov, vzťahuje sa na ňu už štátom regulovaná cena za komoditu. "To znamená, že pre danú obec fakturovaná cena za komoditu nepredstavuje vyššiu úroveň, ako je stanovený cenový strop na vyplácanie energokompenzácií formou schémy pomoci Ministerstva hospodárstva SR," uzatvoril rezort.