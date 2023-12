Terany pripravujú vyrovnaný rozpočet, hospodáriť chce s 275.000 eurami

Terany 5. decembra (TASR) - Obec Terany v Krupinskom okrese pripravuje vyrovnaný rozpočet na nový rok, príjmy a aj výdavky sú na úrovni 275.000 eur. TASR to potvrdila starostka Iveta Gajdošová s tým, že návrh rozpočtu zverejňuje obec na svojej oficiálnej webstránke.



Ako ďalej uviedla, podielové dane sú v ňom v rovnakej výške ako dostali v tomto roku. "Do rozpočtového provízia nepôjdeme. Schvaľovať rozpočet budeme 13. decembra," objasnila s tým, že zvyšovať budú aj niektoré obecné poplatky. "Daň z nehnuteľností sme nezvyšovali od začiatku účinnosti zákona. Teraz to bude po rokoch, a to o dva centy na štvorcový meter za stavby," spresnila.



Podobne je to aj s poplatkom za vývoz komunálneho odpadu. Starostka podotkla, že ho zvýšia z 15 na 20 eur na osobu a na rok. "Snažíme sa učiť občanov separovať, triediť odpad z domácností, aby sme mali čím najnižšie náklady na zvoz odpadu," zdôraznila. Dodala, že vlani Terančania vytriedili 55,58 percenta smetí. Poznamenala, že 238.962 kilogramov bol celkový odpad a z toho 132.822 kilogramov bol triedený.



Vyrovnaný rozpočet pripravuje aj susedné mesto Dudince v Krupinskom okrese, informoval o tom primátor Dušan Strieborný. Reagoval, že samospráva musela pristúpiť k znižovaniu výdavkov vo viacerých oblastiach. Týka sa to personálu, športu i technických služieb. Zároveň tiež zvýšili príjmy z miestnych daní. "Nezvyšujeme daň z nehnuteľnosti, ani miestny poplatok za odpad, ktorý ostal v sume 40 eur za občana," reagoval. Samospráva však navrhuje zvýšiť daň z ubytovania, a to zo sumy 1,5 eura na deň a osobu na dve eurá.