Terase pri dudinskom kúpalisku chcú vrátiť jej zašlú slávu

Dudince 7. mája (TASR) - Nevyužívanú chátrajúcu budovu v blízkosti kúpaliska Dudinka v Dudinciach (okres Krupina) známu ako terasa, chce spoločnosť Kúpele Dudince v budúcnosti zrekonštruovať. Spoločnosť už má predstavu, ako by objekt mohol vyzerať, a tiež plány, aké aktivity, by tu realizovali.



"Je to krásny objekt s bohatou históriou. Je to tzv. kúpeľná terasa alebo terasa pri kúpalisku," uviedla pre TASR marketingová špecialistka spoločnosti Kúpele Dudince Andrea Petrušová. V objekte bola kedysi jedáleň, tiež miesto určené pre orchester, ktoré môžu okoloidúci vidieť dodnes.



"Našou veľkou víziou je obnoviť tento priestor, dodať mu jeho zašlú slávu. Momentálne hľadáme nejaké možnosti, ako tento projekt dostať do reality, uvidíme, či sa nám to podarí," podotkla Petrušová s tým, že spoločnosť už má aj konkrétny projekt s vizualizáciami.



Zámerom spoločnosti je využiť tento priestor ako multifunkčnú plochu. Podľa Petrušovej pracujú s možnosťami, že by tam mohla byť napríklad kúpeľná tančiareň, výstava dobových šiat s prepojením na zážitkové aktivity.



Terasa bude podľa jej slov akýmsi štartovacím bodom k obhliadke a vstupnou bránou do lesoparku Búroš, ktorý ponúka mnohé aktivity. Nachádza sa tu amfiteáter, známe Rímske kúpele, cvičiace stroje, lavičky či prírodné pamiatky. Zamerať sa tu chcú podľa Petrušovej aj na históriu, napríklad aj v súvislosti s archeologickým výskumom, ktorý v lokalite pokračuje svojou druhou sezónou.