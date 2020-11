Terasy kaviarní a reštaurácií v Trenčíne môžu byť počas zimy otvorené

Trenčín 18. novembra (TASR) – Letné terasy trenčianskych kaviarní a reštaurácií môžu byť otvorené počas celej zimy. Vyplýva to zo zmien a doplnkov všeobecne záväzného nariadenia o prevádzkovaní terás na území mesta, ktoré v stredu schválilo trenčianske mestské zastupiteľstvo.



Mesto tak podľa primátora Richarda Rybníčka podáva pomocnú ruku prevádzkovateľom reštaurácií a kaviarní a snaží sa zmierniť dosah mimoriadnych opatrení na tieto zariadenia.



„Nie je isté, či sa gastroprevádzky budú vôbec otvárať v najbližších týždňoch. Jediná možnosť, kde sa dá sedieť a konzumovať, sú terasy. Terasy tak môžu byť otvorené až do konca februára budúceho roka, keď príde nové obdobie. Je to taká pomoc gastrobiznisu, aby prevádzky mohli fungovať aspoň vonku a mali vôbec nejaké príjmy, udržali zamestnanosť a aj seba,“ priblížil Rybníček.



Ako dodal, nie sú možné žiadne stavebné úpravy letných terás, zastrešovanie, budovanie presklených prvkov, paravánov a podobne. Nesúhlasia s tým pamiatkari.



„Mesto nie je pánom situácie v rámci zimných terás na Mierovom námestí. Nemôžu tam mať nič okrem toho, čo tam mávajú v lete, pretože s tým nesúhlasí pamiatkový úrad v Trenčíne. My to musíme rešpektovať, pretože sme v chránenej pamiatkovej zóne, nad ktorou má kontrolu pamiatkový úrad,“ zdôraznil primátor s tým, že prevádzkovatelia terás nebudú musieť platiť poplatky za záber verejného priestranstva.



Ako dodal, uvažuje sa s predĺžením povolenia terás v zime aj pre nasledujúcu zimu, záležať to bude na komunikácii s poslancami. „Myslím, že aj poslanci budú za to, aby sme podnikateľom uľavili z poplatkov za záber verejného priestranstva. Toto bude téma pri zostavovaní rozpočtu na budúci rok,“ uzavrel Rybníček.