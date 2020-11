Terasy v historickom centre Banskej Bystrice môžu byť otvorené

Banská Bystrica 10. novembra (TASR) – Terasy reštaurácií a kaviarní v historickom centre Banskej Bystrice môžu byť otvorené počas celého zimného obdobia, a to pri zachovaní zníženého nájmu o 80 percent. Odsúhlasili to v utorok banskobystrickí mestskí poslanci.



Podľa poslanca Pavla Katreniaka si týmto mesto vyrába mínu. Ľudia sa obávajú nákazy a nie je presvedčený, že je vhodné dovoľovať podobné prevádzky v exteriéri počas zimy.



Poslanec Martin Turčan bol, naopak, po diskusii presvedčený, že každému z nich ide o to isté, a teda pomôcť podnikateľom, ktorí majú v čase koronakrízy problém.



"Uvedomujem si aj problém zdravotný, ale ak budú všetci dodržiavať nariadenia hlavného hygienika, prinesie to riešenie. Nemyslím si, že niekto bude tráviť dlhý čas na terasách. Je to o kompromisoch tak, ako aj celé predchádzajúce obdobie," reagoval Turčan.



Terasy teda budú otvorené celý rok, ale len u tých podnikateľov, ktorí dodržiavajú prísne epidemiologické pravidlá, čo má dôsledne kontrolovať mestská polícia.



"Podporili sme pomoc pre podnikateľov v oblasti gastronómie na Námestí SNP predĺžením možnosti mať postavenú terasu. Všetci si uvedomujeme náročnosť v súčasnej dobe, a preto im chceme takto pomôcť," zdôraznil poslanec Matúš Molitoris.



"Upravili sme zásady, ktoré umožňujú prevádzkovateľom terás v pamiatkovej rezervácii mesta mať terasy počas celého roka. Ide tak o čiastočnú pomoc okrem doterajšej 80-percentnej zľavy z nájomného. Doteraz mohli mať hostinskí terasy len od začiatku apríla do konca októbra. Ako klub sme presadili, aby táto zmena bola podmienená a platila pre tých, ktorí dodržiavajú zásady ich zriaďovania a prevádzkovania. Pomáhame prevádzkovateľom, ktorí podnikajú fér a plnia si svoje záväzky voči mestu. Naďalej je dôležité správať sa zodpovedne a zabrániť šíreniu nového koronavírusu," uviedli poslanci z klubu Banskobystrická alternatíva.



"Všetci vnímame neľahkú situáciu, v ktorej sa z dôvodu pandémie nachádzajú reštaurácie či kaviarne. Keďže z rozhodnutia ústredného krízového štábu museli svoje prevádzky zavrieť, prežívajú ťažké obdobie," zdôvodnil primátor Ján Nosko a od prevádzkovateľov očakáva, že sa budú správať ústretovo a dodržiavať všetky platné zásady.