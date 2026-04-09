Terče na plote cirkevnej školy pripomínajú oslobodzovanie Šurian
Na unikátne stopy po streľbe na plote Cirkevnej základnej školy Žofie Bosniakovej upozornil šuriansky rodák Milan Sucháň.
Autor TASR
Šurany 9. apríla (TASR) - Na plote cirkevnej školy v Šuranoch pribudli pamätné terče ako tiché svedectvo bojov v centre mesta počas oslobodzovania Šurian v roku 1945. Hoci od konca druhej svetovej vojny uplynulo už osem desaťročí, stopy sú v uliciach mesta stále viditeľné, skonštatovala radnica.
Na unikátne stopy po streľbe na plote Cirkevnej základnej školy Žofie Bosniakovej upozornil šuriansky rodák Milan Sucháň, legenda slovenského parašutizmu a potápania, ktorá len nedávno oslávila 90 rokov. Osadenie informačnej tabule a označenie priestrelov na tomto mieste okoloidúcim sprítomnia rušné udalosti jari z roku 1945.
Odbornú výrobu a montáž kovových terčov zabezpečil Alexander Cehlárik. Projektily, ktoré zasiahli plot v centre mesta, sú autentickým dôkazom intenzity vtedajších bojov, skonštatovala radnica. Pamätné miesto učí mladšiu generáciu vnímať históriu svojho mesta nielen cez pamätníky, ale aj cez detaily, ktoré tvoria kolorit každodenného života.
Na unikátne stopy po streľbe na plote Cirkevnej základnej školy Žofie Bosniakovej upozornil šuriansky rodák Milan Sucháň, legenda slovenského parašutizmu a potápania, ktorá len nedávno oslávila 90 rokov. Osadenie informačnej tabule a označenie priestrelov na tomto mieste okoloidúcim sprítomnia rušné udalosti jari z roku 1945.
Odbornú výrobu a montáž kovových terčov zabezpečil Alexander Cehlárik. Projektily, ktoré zasiahli plot v centre mesta, sú autentickým dôkazom intenzity vtedajších bojov, skonštatovala radnica. Pamätné miesto učí mladšiu generáciu vnímať históriu svojho mesta nielen cez pamätníky, ale aj cez detaily, ktoré tvoria kolorit každodenného života.