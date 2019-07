Búrka po piatich rokoch v Terchovej pripomenula ničivú prívalovú vlnu

Obloha sa podľa terchovského starostu Jozefa Dávidíka v nedeľu poobede náhle zatiahla.

Terchová 22. júla (TASR) – Ničivú prívalovú vlnu, ktorá v roku 2014 zničila časť Vrátnej doliny, pripomenula po piatich rokoch organizátorom medzinárodného folklórneho festivalu Jánošíkove dni v Terchovej nedeľňajšia (21. 7.) búrka.



"Presne päť rokov od smršte, ktorá nám skoro položila festival v roku 2014. Terchovou sa prehnala neskutočná búrka, ktorá zdevastovala časť Vrátnej doliny a bol ohrozený aj vtedajší ročník Jánošíkových dní. Paradoxne, včera sa to udialo v tom istom dátume a dokonca zhruba aj v tom istom čase. Ale chvalabohu, má to jednu podstatnú zmenu, v Terchovej nie sú hlásené žiadne škody. To znamená, že Jánošíkove dni nie sú ohrozené tak, ako boli pred piatimi rokmi," povedal šéfdramaturg Jánošíkových dní Peter Cabadaj v pondelok na tlačovej konferencii v Žiline. Tohtoročný festival chystajú od 31. júla do 4. augusta.



Obloha sa podľa terchovského starostu Jozefa Dávidíka v nedeľu poobede náhle zatiahla. "Už som len chytal mobil, aby som bol v pohotovosti. Opatrenia, ktoré sa urobili pár rokov dozadu, určite pomohli. Funguje to, zatiaľ neboli hlásené nijaké škody. Aj keď čierňava bola veľká, vody tiekli prúdom po ceste, boli plné korytá. Zrazu to zmizlo, takže sme si povedali chvalabohu, nás to obišlo. Ale búrka a povodeň sa prihlásila. Po rokoch sme mali také memento, dávajte si pozor, príde to zrazu," podotkol Dávidík.