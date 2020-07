ZAVALIL HO STROM: Nezvestného 74-ročného muža našli bez známok života

Terchová 26. júla (TASR) – Pátranie po 74-ročnom mužovi z terchovskej osady Nogovci, ktorý odišiel v sobotu (25.7.) do lesa s motorovou pílou, sa skončilo tragicky. Muža našli zavaleného pod stromom bez známok života. Horská záchranná služba (HZS) o tom informuje na svojej internetovej stránke.



Záchranárov z oblastného strediska HZS Malá Fatra požiadala o pomoc pri pátraní polícia.







"Mobilný telefón so sebou nemal, takže lokalizácia bola vylúčená. Do terénu nasadili policajtov, dvoch profesionálnych záchranárov HZS so služobnými psami a troch dobrovoľných záchranárov HZS. Stretli sa v osade Nogovci, kde získali bližšie informácie od rodinných príslušníkov, na základe ktorých odišli pátrať do lesa," uviedla HZS.



Nezvestného muža našiel podľa horských záchranárov jeho syn. "Žiaľ, poranenia muža boli nezlučiteľné so životom. Na miesto nehody privolali policajných technikov a obhliadajúceho lekára. Horskí záchranári nebohého muža vyslobodili spod stromu, transportovali z lesa a odovzdali ho pohrebnej službe," dodala HZS.