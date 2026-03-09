< sekcia Regióny
Terénne úpravy na cintoríne v Detve zlepšia bezpečnosť aj prístupnosť
Autor TASR
Detva 9. marca (TASR) - Mesto Detva pripravuje terénne úpravy v areáli cintorína. Oporné múry, nové schodisko i urnové miesta majú zvýšiť jeho bezpečnosť, prístupnosť a kultúrnu hodnotu. TASR o tom informoval hovorca Detvy Milan Suja.
Pietne miesto zahŕňa Dolný a Stredný cintorín, Starú a Novú Kalváriu a v súčasnosti disponuje približne 3800 hrobmi. „Jedným z kľúčových projektov je výstavba oporných múrov na novovytvorených kaskádach Novej Kalvárie. Riešia nerovný terén s výraznými výškovými rozdielmi,“ objasnil.
V tomto roku mesto plánuje vybudovať dva oporné múry na prvých dvoch kaskádach. Každý z nich bude mať konštrukčnú hrúbku 200 milimetrov, dĺžku v rozpätí od 36 do 45 metrov a maximálnu výšku 1,2 metra. Ich úlohou bude stabilizovať svahy a vytvoriť bezpečnejšie prostredie pre návštevníkov. „Sú to technicky náročnejšie úpravy, z hľadiska statiky a bezpečnosti sú však nevyhnutné. Chceme predísť zosuvom pôdy a zabezpečiť, aby sa ľudia mohli v tejto časti cintorína pohybovať bez obáv,“ doplnil správca cintorína Peter Gonda.
Samospráva podotýka, že ďalším plánovaným zásahom je výstavba schodiska, ktoré prepojí spodné parkovisko so Stredným cintorínom. Zdôrazňuje, že v súčasnosti je táto lokalita, najmä počas jesenných a zimných mesiacov, ťažšie prístupná. Podľa mesta je to pre výrazné prevýšenie terénu a jeho podmáčanie zrážkovou vodou. Nové schodisko bude mať celkovú šírku dva metre, pozostávať bude zo 65 schodov a na východnej strane ho doplnia o zábradlie. „Schodisko výrazne uľahčí prístup k pravej, rozlohou najväčšej časti Stredného cintorína. Zlepší sa nielen komfort, ale najmä bezpečnosť návštevníkov,“ vysvetlila vedúca oddelenia správy majetku na mestskom úrade v Detve Alena Olšiaková.
V tomto roku pribudne na Novej Kalvárii nový urnový systém s kapacitou 18 schránok. Reaguje na rastúci záujem o urnové ukladanie telesných ostatkov a zároveň rozšíri možnosti pietnych úkonov v tejto časti cintorína. Pri Dome smútku zároveň umiestnia automat na hrobové sviečky.
