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Terénnu stanicu v Dedinkách v Slovenskom raji prebudujú
Riaditeľ Správy NP Tomáš Dražil tento týždeň oficiálne podpísal odovzdanie staveniska.
Autor TASR
Spišská Nová Ves 2. júla (TASR) - Rekonštrukcia terénnej stanice Správy Národného parku (NP) Slovenský raj v Dedinkách odštartovala. Správa NP o tom informovala na sociálnej sieti s tým, že už v blízkej budúcnosti budú môcť návštevníci využiť služby nového EKO centra Dedinky, na ktoré sa objekt bývalej terénnej stanice v blízkosti priehrady Palcmanská Maša premení.
Riaditeľ Správy NP Tomáš Dražil tento týždeň oficiálne podpísal odovzdanie staveniska. „V zrekonštruovanom objekte vznikne nová atraktívna expozícia so zameraním na chránené lúčne a vodné ekosystémy v NP Slovenský raj,“ uviedli ochranári.
Rekonštrukcia objektu na nové EKO centrum sa realizuje v rámci projektu Ministerstva životného prostredia SR „Turisti a príroda spolu“ s cieľom podpory udržateľného cestovného ruchu a posilňovania biodiverzity v chránených územiach. Zámer bol podporený z Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce a štátneho rozpočtu SR v celkovej sume približne 400.000 eur.
„Cieľom tohto programu je predovšetkým ochrana životného prostredia a klímy prostredníctvom udržateľného cestovného ruchu v chránených územiach a ich okolí a podpory ochrany ekosystémov a biodiverzity v týchto územiach,“ dodáva Správa NP. Celková výška grantu je takmer 23 miliónov eur. Do projektu sú pritom zapojené všetky národné parky na Slovensku a za švajčiarsku stranu je jeho partnerom Univerzita aplikovaných vied v Zürichu - Inštitút vied o prírodných zdrojoch.
V prípade Slovenského raja je okrem EKO centra Dedinky súčasťou projektu aj rekonštrukcia Chaty Biele Vody, inovácia a rekonštrukcia nástupného a výstupného miesta splavu Prielomu Hornádu a terénne úpravy či opravy turistických chodníkov.
Riaditeľ Správy NP Tomáš Dražil tento týždeň oficiálne podpísal odovzdanie staveniska. „V zrekonštruovanom objekte vznikne nová atraktívna expozícia so zameraním na chránené lúčne a vodné ekosystémy v NP Slovenský raj,“ uviedli ochranári.
Rekonštrukcia objektu na nové EKO centrum sa realizuje v rámci projektu Ministerstva životného prostredia SR „Turisti a príroda spolu“ s cieľom podpory udržateľného cestovného ruchu a posilňovania biodiverzity v chránených územiach. Zámer bol podporený z Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce a štátneho rozpočtu SR v celkovej sume približne 400.000 eur.
„Cieľom tohto programu je predovšetkým ochrana životného prostredia a klímy prostredníctvom udržateľného cestovného ruchu v chránených územiach a ich okolí a podpory ochrany ekosystémov a biodiverzity v týchto územiach,“ dodáva Správa NP. Celková výška grantu je takmer 23 miliónov eur. Do projektu sú pritom zapojené všetky národné parky na Slovensku a za švajčiarsku stranu je jeho partnerom Univerzita aplikovaných vied v Zürichu - Inštitút vied o prírodných zdrojoch.
V prípade Slovenského raja je okrem EKO centra Dedinky súčasťou projektu aj rekonštrukcia Chaty Biele Vody, inovácia a rekonštrukcia nástupného a výstupného miesta splavu Prielomu Hornádu a terénne úpravy či opravy turistických chodníkov.