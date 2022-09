Termálne kúpalisko Galandia zatvorili, dôvodom sú vysoké ceny energií

Galanta 16. septembra (TASR) - Termálne kúpalisko Galandia v meste Galanta zatvorili z dôvodu vysokých cien energií a opäť ho otvoria v roku 2023. Pre TASR to potvrdil primátor mesta Galanta Peter Paška.



Technologická časť kúpaliska, ktoré bolo postavené z európskych fondov, prešla v roku 2019 rekonštrukciou. "Opravila sa takým spôsobom, že spotreba klesla o viac ako 30 percent oproti pôvodnej. Nepočítali sme však s tým, že príde v roku 2022 vojenský konflikt, že sa v Nemecku začnú zatvárať atómové elektrárne a vo Francúzsku bude odstavených viac ako 30 jadrových reaktorov. Vďaka tomu výrazne narástla cena energie," uviedol Paška.







Ako doplnil, podobné problémy má napríklad mesto Košice so Steel arénou. "My ako ďaleko menšie mesto nezvládneme prevádzku Galandie. Preto sme požiadali riadiaci orgán, ktorým je Ministerstvo hospodárstva SR, a ten nám vyšiel v ústrety. Galandiu sme zavreli do začiatku ďalšej sezóny. Úlohou je dovtedy získať lacnejšiu elektrickú energiu. Chceme sa zamerať na využitie solárnej energie," doplnil pre TASR primátor.



Kúpalisko otvorili v roku 2007 a bolo vyhľadávaným pre kvalitu termálnej vody a poskytované služby. Celková výstavba vyšla na osem miliónov eur. Galandiu prvýkrát zatvorili v roku 2015. "Zavreli sme ju vtedy, keďže sme dostali do rúk statický posudok, ktorý hovoril, že ide o kritickú situáciu. Trvalo niekoľko rokov, kým som presvedčil poslanecký zbor o potrebe rekonštrukcie. Následne sa ju podarilo za 3,5 milióna zrekonštruovať a najdôležitejšie veci sa dali do poriadku," informoval Paška. Opätovne bolo kúpalisko otvorené v roku 2019.