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Termálne kúpalisko v Nesvadoch sa má rozšíriť o nové atrakcie
Podstatná časť nákladov má byť hradená z fondov Európskej únie.
Autor TASR
Nesvady 23. novembra (TASR) - Termálne kúpalisko v Nesvadoch v okrese Komárno sa má rozširovať. Spoločnosť Thermál Nesvady, ktorú vlastní mesto, už vyhlásila verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác.
Ako sa uvádza vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie, predpokladaná hodnota zákazky je 6.683.905,16 eura. Podstatná časť nákladov má byť hradená z fondov Európskej únie.
Súčasťou projektu na rozšírenie termálneho kúpaliska v Nesvadoch je multifunkčný bazén, tobogany a ďalšie vodné atrakcie. Stavebné práce zahŕňajú aj budovanie kanalizácie, spevnených plôch, elektroinštalácie, rozvodov vody a rôznych technologických objektov.
Ako sa uvádza vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie, predpokladaná hodnota zákazky je 6.683.905,16 eura. Podstatná časť nákladov má byť hradená z fondov Európskej únie.
Súčasťou projektu na rozšírenie termálneho kúpaliska v Nesvadoch je multifunkčný bazén, tobogany a ďalšie vodné atrakcie. Stavebné práce zahŕňajú aj budovanie kanalizácie, spevnených plôch, elektroinštalácie, rozvodov vody a rôznych technologických objektov.