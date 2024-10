Termálne kúpalisko v Sliači navštívilo v lete viac ako 20.000 ľudí

Sliač 24. októbra (TASR) - Termálne kúpalisko v Kúpeľoch Sliač vo Zvolenskom okrese navštívilo v lete viac ako 20.000 návštevníkov. Oproti vlaňajšku je to nárast o desať percent. TASR o tom informoval riaditeľ kúpeľov Martin Beňuch.



Dodal, že tento rok sa zvýšila návštevnosť pre dlhú a mimoriadne teplú letnú sezónu. Posledných turistov vo vonkajšom bazéne s liečivou minerálnou vodou privítali 23. septembra. "Keď však zhodnotíme dlhodobý každoročný nárast, určite sa nám podarilo ľudí prilákať aj na služby či ponuku aktivít," spomenul s tým, že to boli napríklad večerné kúpanie či živá hudba pri bufete na kúpalisku. V súčasnosti si môžu ľudia oddýchnuť v minerálnej vode iba vo vnútorných bazénoch. Okrem ubytovaných hostí sú k dispozícii aj verejnosti.



Ako ďalej uviedol, počas leta záujemcovia prichádzali do areálu kúpeľov aj za prírodou. Z roka na rok podľa neho narastá aj návštevnosť kúpeľného parku. "Je to najmä počas víkendov alebo organizovania kultúrnych a spoločenských podujatí," poznamenal v zime. Zhrnul, že sa to prejavilo aj na návštevnosti všetkých gastronomických prevádzok v areáli, ako aj kúpaliska.



Tretí rok po sebe bolo v sliačskych kúpeľoch v máji otvorenie letnej sezóny. V rámci programu v exteriéroch kúpeľného nádvoria a v parku vystúpili umelci, divadelníci, tanečníci i kapely. Pre deti boli pripravené atrakcie ako hrad na skákanie, maľovanie na tvár, výtvarné aktivity, bábkové divadlo i čitáreň.



Kúpele Sliač sú vďaka liečivej minerálnej vode s vysokým obsahom CO2 určené na liečbu srdcovo-cievnych ochorení. Špecializujú sa však aj na liečbu viacerých zdravotných komplikácií. Sú to napríklad indikácie pohybového aparátu, ženských chorôb, onkologických ochorení aj postcovidového syndrómu.