Termálny prameň v Lukavici nezapečatili, miestnym slúži na rekreáciu

Žarnovica 16. januára (TASR) – Termálny prameň v Lukavici, kedysi samostatnej obci a dnes mestskej časti mesta Žarnovica, objavili vďaka prieskumnému vrtu na začiatku 80. rokov minulého storočia. Vrt však nikto správne nezabezpečil a termálnu vodu tak miestni obyvatelia dlhodobo využívajú na rekreáciu. Ako pre TASR uviedol primátor Žarnovice Kamil Danko, s rozvojom tejto lokality počítať nemožno, celé územie patrí do vysokého stupňa ochrany európskeho významu.



„Prameň vznikol ako prieskumný vrt hodrušských baní počas geologického prieskumu mapujúceho tektonické zlomy. Keď sa takéto vrty ukončia, mali by ich zapečatiť, teda zabetónovať. Ale oni to neurobili a ukončili ho len ventilom,“ vysvetlil Danko. Podľa primátora sa po zmene spoločenských pomerov nenašiel žiadny zodpovedný orgán, ktorý by vrt poriadne uzavrel, a ventil nakoniec niekto svojvoľne odstránil.



Podľa primátora má voda vytekajúca z termálneho prameňa teplotu približne 27 stupňov Celzia, rôzne internetové zdroje však informujú o teplote až 35 stupňov Celzia. „Voda, ktorá sa dostáva na povrch, je podchladzovaná. V hĺbke 700 metrov má prameň podstatne vyššiu teplotu,“ spresnil Danko. Prameň sa podľa jeho slov nachádza na neusporiadaných súkromných pozemkoch, miestni ho však dlhodobo využívajú na rekreačné účely.



V minulosti podľa primátora existovalo niekoľko zámerov, ako termálny prameň využiť na rekreačné, liečebné či energetické účely. S rozvojom lokality však v budúcnosti podľa Dankových slov nemožno počítať. „Najnovšie je celé územie zaradené do vysokého stupňa ochrany európskeho významu, akékoľvek využívanie termálneho prameňa vidím ako veľmi problematické,“ povedal Danko s tým, že danú skutočnosť samospráva zistila pri tvorbe nového územného plánu mesta.