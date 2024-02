Termín dostavby nemocnice v Spišskej Novej Vsi sa predĺžil

Spišská Nová Ves 7. februára (TASR) - Projekt výstavby nového pavilónu a rekonštrukcie existujúceho monobloku nemocnice v Spišskej Novej Vsi z plánu obnovy pokračuje. Nemocnica už disponuje kompletnou projektovou dokumentáciou a právoplatným stavebným povolením. Po dohode s ministerstvom zdravotníctva sa však zreálnil časový harmonogram. TASR o tom informovala PR špecialistka Penta Hospitals SK Bianka Krejčíová.



"Robíme maximum preto, aby projekt v Spišskej Novej Vsi mal reálnu šancu na úspešné dokončenie," povedal generálny riaditeľ siete Penta Hospitals Slovensko Radoslav Čuha s tým, že v pôvodnom termíne v júni 2026 bude sprevádzkovaná zrekonštruovaná časť nemocnice s 34 lôžkami. Nový trojpodlažný pavilón so 121 lôžkami bude dostavaný do úrovne hrubej stavby. "Plnohodnotné uvedenie do prevádzky plánujeme postupne po prevzatí stavby do konca roka 2028," doplnil.



Ozrejmil, že plnohodnotné dokončenie nového nemocničného pavilónu do júna 2026 by nebolo možné a od zmluvy by museli odstúpiť. "Preto sme od septembra konzultovali a ešte v decembri požiadali Ministerstvo zdravotníctva SR o prehodnotenie konečného termínu prevzatia stavby od zhotoviteľa, čomu ministerstvo podpisom dodatku k zmluve vyhovelo tento týždeň," vysvetlil Čuha. Ide podľa jeho slov o dôsledky neskorých rozhodnutí, na ktoré v minulosti upozorňovali.



Z Plánu obnovy a odolnosti SR vyčlenilo ministerstvo zdravotníctva na projekt 39,5 milióna eur, celkové náklady by mali dosiahnuť 72 miliónov eur. Rozdiel plánuje sieť Penta Hospitals financovať z vlastných zdrojov. "Po výstavbe má byť nový pavilón prevedený do vlastníctva Košického samosprávneho kraja (KSK), s ktorého predstaviteľmi rokujeme o podmienkach tejto významnej investície," doplnil Čuha. Predseda KSK Rastislav Trnka reagoval, že projekt významne zhodnotí verejný majetok KSK a významným spôsobom skvalitní akútnu zdravotnú starostlivosť v spišskonovoveskom regióne.



Budova nového nemocničného pavilónu bude mať tri nadzemné podlažia a nulté podlažie. Nachádzať sa v nej budú gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, novorodenecká jednotka intenzívnej starostlivosti, oddelenie anestézie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti, centrálne operačné sály a centrálna sterilizácia.