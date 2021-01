Bratislavská regionálna dotačná schéma: Termín na žiadosti predĺžili

Bratislava 15. januára (TASR) – Bratislavský samosprávny kraj (BSK) predlžuje termín na predkladanie žiadostí v rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy (BRDS) na tento rok, a to do 15. februára. Rozhodli o tom v piatok krajskí poslanci. Týka sa to všetkých oblastí, v ktorých boli výzvy otvorené, teda pre oblasť kultúry, mládeže, športu i na podporu ochrany životného prostredia.



"Chceme dať väčší priestor všetkým uchádzačom na kvalitné projekty," uviedol predseda BSK Juraj Droba.



Kraj tak reaguje nielen na aktuálny lockdown v súvislosti s novým koronavírusom, ale aj na technické problémy viacerých žiadateľov. Tie sa objavujú nielen na strane BSK, ale súvisia i s novým prihlasovaním žiadostí elektronicky do systému cez stránku www.slovensko.sk. "Viacerí majú s podaním žiadosti technické problémy, ktoré potrebujú riešiť aj na klientskych centrách okresných úradov. Tie však momentálne nemajú výnimku na komunikovanie s občanmi," uvádza sa v dôvodovej správe.



Na podporu kultúrnych projektov zameraných na tvorbu a prezentáciu diela či výskum a odbornú reflexiu týkajúcu sa divadla, tanca, hudby, literatúry, vizuálneho umenia či tradičnej kultúry a folklorizmu, ale tiež ochrany hmotného kultúrneho dedičstva je alokovaných 345.000 eur.



Na podporu mládeže vyčlenil kraj v rámci BRDS 51.750 eur. Majú pomôcť projektom neformálneho vzdelávania mládeže v aktuálnych oblastiach, ktoré intenzívne ovplyvňujú ich život, formovanie postojov a názorov. Granty sú určené tiež na projekty zaoberajúce sa aktívnym využívaním voľného času a skvalitnením života mládeže na území BSK.



Sumu 293.250 eur si prerozdelia úspešní žiadatelia s aktivitami zameranými na podporu športu a organizáciu športových akcií.



Kraj podporí prostredníctvom BRDS aj ochranu životného prostredia a rozvoja vidieka, pričom výzva s alokáciou 345.000 eur sa týka troch oblastí podpory. Prvou z nich je životné prostredie a verejná infraštruktúra, v rámci ktorej sú definované opatrenia na rozvoj zelenej infraštruktúry a vodozádržných opatrení v mestách a obciach v rámci BSK. Druhou oblasťou je turizmus, kde budú podporené aktivity rozvíjajúce cykloturistickú infraštruktúru a infraštruktúru vodného turizmu. Tretím okruhom je environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta.



Podrobnejšie informácie k výzvam i procesu podávania žiadostí sú dostupné na webe kraja.