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Termín rekonštrukcie nadjazdu na Rusovskej v Bratislave je otázny
Otázna je momentálne aj výška nákladov na opravu mosta, podľa magistrátu sa dá zatiaľ hovoriť len o predbežnej cene, ktorá vyšla z projektovej dokumentácie.
Autor TASR
Bratislava 28. júla (TASR) - Termín komplexnejšej rekonštrukcie nadjazdu na Rusovskej ceste v bratislavskej Petržalke, ktorého stav je podľa poslednej hlavnej prehliadky veľmi zlý, je zatiaľ otázny. Vyplýva to z vyjadrení, ktoré TASR poskytol hovorca Bratislavy Peter Bubla. Ubezpečuje však, že most je užívaniaschopný a pravidelne sledovaný. Nadjazd je cestným prejazdom ponad Panónsku cestu a železničnú trať, ktorý dlhodobo vzbudzuje nespokojnosť verejnosti.
„Mesto vysúťažilo a zabezpečilo projektovú dokumentáciu pre komplexnú rekonštrukciu mosta. Aktuálne nevieme konkretizovať termín začiatku prác,“ skonštatoval Bubla.
Otázna je momentálne aj výška nákladov na opravu mosta, podľa magistrátu sa dá zatiaľ hovoriť len o predbežnej cene, ktorá vyšla z projektovej dokumentácie. Vyčíslená bola na približne 13 miliónov eur.
Napriek tomu, že komplexnejšia rekonštrukcia mosta je momentálne v nedohľadne, hlavné mesto deklaruje, že ho pravidelne sleduje a operatívne na ňom realizuje opravy. Týka sa to opravy výtlkov, vozovky či zábradlia. Výraznejšie práce boli realizované v rokoch 2020 a 2025. Aktuálne sa pracuje zároveň na zabezpečení potrebnej dokumentácie na realizáciu nových lávok. Na otázku, či je most bezpečný, mesto odpovedalo, že jeho technický stav nebráni jeho užívaniu v plnom rozsahu. Zrútenie niektorej jeho časti rovnako nehrozí.
V súvislosti s technickým stavom mosta, ktorý je zaradený do stupňa VI., poukazuje magistrát na dlhodobý investičný dlh v oblasti opravy mostov. „Všeobecne možno povedať, že téma stavu mostov je dlhodobou témou všetkých primátorov Bratislavy, ktorí v rámci prerozdeľovania dane z príjmu fyzických osôb žiadali o pravidelný príspevok na zabezpečenie funkcií hlavného mesta,“ podotkol Bubla.
Rekonštrukcia všetkých bratislavských mostov by si podľa neho vyžadovala rádovo desiatky miliónov eur. Pripomenul, že tému stavu mostov otvoril primátor Bratislavy Matúš Vallo aj počas posledného výjazdového rokovania vlády v Bratislave. Upozornil vtedy, že hlavné mesto má infraštruktúru, ktorá je celoslovenského významu, ale jej údržbu a prevádzku financuje iba z daní rezidentov Bratislavy.
Poukázal aj na to, že príliš veľa mostov aj strategického významu sa dostáva do stavu vyžadujúceho rekonštrukciu, ktorej realizácia je však nad reálne finančné možnosti mesta. Vládu preto požiadal o čo najskoršie nájdenie zdrojov a grantovú schému, z ktorej by bolo možné na opravu mostov čerpať.
„Treba povedať aj to, že vedenie mesta nečaká so založenými rukami,“ zdôraznil Bubla poukazujúc na kompletnú rekonštrukciu mosta na Hradskej ulici, nevyhnutnú sanáciu na moste na Bojnickej ulici či aktuálnu rekonštrukciu Mosta SNP. Avšak mostov vyžadujúcich si rekonštrukciu je vzhľadom na finančné kapacity mesta „až príliš veľa“.
Nadjazd na Rusovskej ceste bol vybudovaný v roku 1980.
„Mesto vysúťažilo a zabezpečilo projektovú dokumentáciu pre komplexnú rekonštrukciu mosta. Aktuálne nevieme konkretizovať termín začiatku prác,“ skonštatoval Bubla.
Otázna je momentálne aj výška nákladov na opravu mosta, podľa magistrátu sa dá zatiaľ hovoriť len o predbežnej cene, ktorá vyšla z projektovej dokumentácie. Vyčíslená bola na približne 13 miliónov eur.
Napriek tomu, že komplexnejšia rekonštrukcia mosta je momentálne v nedohľadne, hlavné mesto deklaruje, že ho pravidelne sleduje a operatívne na ňom realizuje opravy. Týka sa to opravy výtlkov, vozovky či zábradlia. Výraznejšie práce boli realizované v rokoch 2020 a 2025. Aktuálne sa pracuje zároveň na zabezpečení potrebnej dokumentácie na realizáciu nových lávok. Na otázku, či je most bezpečný, mesto odpovedalo, že jeho technický stav nebráni jeho užívaniu v plnom rozsahu. Zrútenie niektorej jeho časti rovnako nehrozí.
V súvislosti s technickým stavom mosta, ktorý je zaradený do stupňa VI., poukazuje magistrát na dlhodobý investičný dlh v oblasti opravy mostov. „Všeobecne možno povedať, že téma stavu mostov je dlhodobou témou všetkých primátorov Bratislavy, ktorí v rámci prerozdeľovania dane z príjmu fyzických osôb žiadali o pravidelný príspevok na zabezpečenie funkcií hlavného mesta,“ podotkol Bubla.
Rekonštrukcia všetkých bratislavských mostov by si podľa neho vyžadovala rádovo desiatky miliónov eur. Pripomenul, že tému stavu mostov otvoril primátor Bratislavy Matúš Vallo aj počas posledného výjazdového rokovania vlády v Bratislave. Upozornil vtedy, že hlavné mesto má infraštruktúru, ktorá je celoslovenského významu, ale jej údržbu a prevádzku financuje iba z daní rezidentov Bratislavy.
Poukázal aj na to, že príliš veľa mostov aj strategického významu sa dostáva do stavu vyžadujúceho rekonštrukciu, ktorej realizácia je však nad reálne finančné možnosti mesta. Vládu preto požiadal o čo najskoršie nájdenie zdrojov a grantovú schému, z ktorej by bolo možné na opravu mostov čerpať.
„Treba povedať aj to, že vedenie mesta nečaká so založenými rukami,“ zdôraznil Bubla poukazujúc na kompletnú rekonštrukciu mosta na Hradskej ulici, nevyhnutnú sanáciu na moste na Bojnickej ulici či aktuálnu rekonštrukciu Mosta SNP. Avšak mostov vyžadujúcich si rekonštrukciu je vzhľadom na finančné kapacity mesta „až príliš veľa“.
Nadjazd na Rusovskej ceste bol vybudovaný v roku 1980.