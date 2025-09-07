< sekcia Regióny
Termín sfunkčnenia električkových zastávok v Petržalke nie je známy
Autor TASR
Bratislava 7. septembra (TASR) - Zatiaľ nie je známe, kedy by mali byť plne funkčné všetky električkové zastávky vrátane detailov na novej električkovej trati v bratislavskej Petržalke. Termín, ktorý pôvodne avizovalo hlavné mesto, teda začiatok školského roka, sa dodržať nepodarilo. Magistrát to odôvodňuje podcenením viacerých záležitostí zo strany subdodávateľa. Vyplýva to z vyjadrení, ktoré TASR poskytol hovorca Bratislavy Peter Bubla.
„Subdodávateľ výrazne podcenil náročnosť výroby, logistiky dopravy aj inštalácie prístreškov priamo na mieste. Všetky prístrešky sú totiž navrhnuté ako atypy len pre túto jednu trať,“ skonštatoval Bubla s tým, že napriek mnohým výzvam a úsiliu o urýchlenie procesov ich subdodávateľ v požadovanej kvalite nebol schopný dokončiť do záveru prázdnin. Cestujúcim sa preto magistrát ospravedlňuje.
Práce na ďalších stavebných objektoch pokračujú podľa hlavného mesta „výrazne lepšie“. Dokončená je nosná konštrukcia na severnom moste Kutlíkova i kompletné preloženie Rusovskej cesty do nového profilu. Pribudlo vodorovné dopravné značenie na cyklotrase aj s červeným podkladom na priechodoch a pred križovatkami.
Pokračujú práce na dobudovaní obslužnej cesty a cyklocesty poza nástupnú zastávku Južné mesto, práce na obratisku Janíkov dvor, na dopravných mostoch na Kutlíkovej, ale tiež na terénnych úpravách či ošetrovaní zelene. Po preložke vedenia vysokého napätia sa znova rozbehnú práce na prepojení novej lávky ponad Chorvátske rameno s nadväzujúcimi chodníkmi a cyklocestami pri Kostole Svätej rodiny.
Dokončovacie práce sa týkajú aj rámp a schodísk na zastávke Južné mesto, teda na prepojení električkových a autobusových zastávok na moste. „Sme však limitovaní uložením mostného záveru, ktorý je vo výrobe s termínom dodania na prelome septembra a októbra,“ poznamenal Bubla s tým, že až po jeho nainštalovaní bude možné vykonať všetky zostávajúce práce na moste a plnohodnotne tak prepojiť obidve zastávky.
Magistrát zároveň zopakoval, že projekt štyroch lávok ponad Chorvátske rameno nesúvisí priamo s projektom predĺženia električkovej trate v Petržalke. Slúžiť majú najmä na zlepšenie dostupnosti a prepojenia územia ako takého. Dostupnosť trate má zabezpečiť skôr napríklad premostenie Chorvátskeho ramena pod novým mostom pri Kostole Svätej rodiny. Po preložení vedenia vysokého napätia, ktoré bránilo stavbe prístupových chodníkov, sa práce opäť rozbiehajú.
„Uvedené však nič nemení na tom, že pokračujeme aj v prácach na uvedených štyroch lávkach,“ zdôraznil Bubla. Ku všetkým lávkam sú vydané územné rozhodnutia a spracovaná dokumentácia pre stavebné povolenie. Proces je však naviazaný aj na potrebné ukončenie majetkovoprávneho usporiadania a samotná realizácia i na finančné možnosti mesta, respektíve nájdenie iných možností financovania. V súbehu s tým však mesto rokuje s developerom v území, ktorý by mohol realizovať lávku v blízkosti Gessayovej.
Výstavbu trate v úseku Jungmannova - Janíkov dvor začala koncom novembra 2021 vysúťažená skupina dodávateľov zo Združenia NS MHD Petržalka. Projekt je financovaný z eurofondov. Stavba od začiatku čelila viacerým problémom. Práce boli v minulosti aj dočasne výrazne utlmené. Očakávaný termín dokončenia trate sa niekoľkokrát posúval. Električku spustili do prevádzky nakoniec 27. júla 2025. Viaceré stavebné práce na projekte však pokračujú ďalej.
Výstavbu trate v úseku Jungmannova - Janíkov dvor začala koncom novembra 2021 vysúťažená skupina dodávateľov zo Združenia NS MHD Petržalka. Projekt je financovaný z eurofondov. Stavba od začiatku čelila viacerým problémom. Práce boli v minulosti aj dočasne výrazne utlmené. Očakávaný termín dokončenia trate sa niekoľkokrát posúval. Električku spustili do prevádzky nakoniec 27. júla 2025. Viaceré stavebné práce na projekte však pokračujú ďalej.