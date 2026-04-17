Termín vernisáže výstavy sochára Haršányho v Šaštíne presunuli
Stalo sa tak z technických príčin.
Autor TASR
Šaštín-Stráže 17. apríla (TASR) - Termín piatkovej vernisáže, už sprístupnenej výstavy, slovenského výtvarníka a sochára Andreja Haršányho v priestoroch šaštínskej synagógy, presunuli na polovicu mája. Stalo sa tak z technických príčin. TASR to uviedol správca budovy Jozef Sušila.
Ako informoval, keďže ide o priestory historickej synagógy, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou a nachádza sa v procese rekonštrukcie, pred konaním vernisáže je ešte potrebné v objekte vykonať niekoľko technických úprav a preventívnych bezpečnostných opatrení. Po dokončení údržby budovy je možné dohodnúť si prehliadku predom s autorom alebo správcom priestorov.
Výstava je venovaná vzťahu človeka a prírody, pričom reflektuje proces obnovy a „hojenia rán“. Pracuje s prírodnými materiálmi a artefaktmi, doplnenými o fragmenty evokujúce ľudské telo. Názov symbolizuje proces regenerácie a hľadania rovnováhy medzi človekom a prostredím.
Ako informoval, keďže ide o priestory historickej synagógy, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou a nachádza sa v procese rekonštrukcie, pred konaním vernisáže je ešte potrebné v objekte vykonať niekoľko technických úprav a preventívnych bezpečnostných opatrení. Po dokončení údržby budovy je možné dohodnúť si prehliadku predom s autorom alebo správcom priestorov.
Výstava je venovaná vzťahu človeka a prírody, pričom reflektuje proces obnovy a „hojenia rán“. Pracuje s prírodnými materiálmi a artefaktmi, doplnenými o fragmenty evokujúce ľudské telo. Názov symbolizuje proces regenerácie a hľadania rovnováhy medzi človekom a prostredím.