Termín znovuotvorenia Kuchajdy a Jamy v Novom Meste je zatiaľ otázny

Bratislava 25. apríla (TASR) – Termín znovuotvorenia prírodného areálu Kuchajda a voľnočasového priestoru a parku na šport, rekreáciu a oddych Jama v bratislavskom Novom Meste je zatiaľ otázny. Hoci niektorí z miestneho úradu sa prikláňajú k tomu, aby sa oba areáli otvorili spolu s druhou fázou uvoľňovania opatrení v súvislosti s novým koronavírusom, starosta Rudolf Kusý by bol rád, keby sa tak stalo už v prvý májový predĺžený víkend. Záležať to však podľa neho bude od zodpovednosti obyvateľov.



"Od toho, či sa budeme navzájom aj naďalej chrániť rúškami. Od toho, či budeme dodržiavať bezpečné rozstupy. Od toho, či budeme rešpektovať zákazy a nebudeme využívať 'opáskované' detské ihriská či ihriská na kontaktné športy, kde sa vírus môže šíriť najľahšie," zdôrazňuje Kusý na sociálnej sieti.



Šéf miestnej samosprávy upozorňuje, že otváranie niektorých obchodov či uvoľňovanie prvých opatrení vlády neznamená, že pandémia je za nami. Dôležité je podľa neho naďalej dodržiavať prísne opatrenia a správať sa zodpovedne, na čo by mali návštevníkov areálov po ich otvorení upozorňovať aj tabule s dôležitými informáciami.



"Nechceme, aby sa z Kuchajdy a parku Jama stali miesta, kde sa bude šíriť nákaza, preto na dodržiavanie pravidiel budú dozerať hliadky, ktoré upozornia, pripomenú, poradia," poznamenáva Kusý s tým, že tento víkend nechá mestská časť areál Kuchajdy spolu s jazerom a jeho okolím vyčistiť.



Nové Mesto zatvorilo areál prírodného kúpaliska Kuchajda v rámci preventívnych opatrení v polovici marca. Mnohí ho totiž využívali aj ako skratku od Kolosea na Vajnorskú ulicu, počas víkendu boli zároveň ihriská plné mamičiek s deťmi. Krátko predtým mestská časť tiež pozastavila premávku lanovej dráhy medzi Železnou studničkou a Kamzíkom.