Termokamera v Nitre meria teplotu klientom i pracovníkom

Nitra 26. apríla (TASR) - Nitrianska radnica umiestnila v Zariadení pre seniorov na Zobore termokameru na bezkontaktné meranie telesnej teploty osôb. Samospráve ju na trojmesačnú skúšobnú dobu zapožičala spoločnosť Morez.



„Zvažovali sme, kde by bolo takéto zariadenie najprínosnejšie. Po konzultácii s vedúcou odboru sociálnych služieb na radnici Naďou Šimovou sme vybrali Zariadenie pre seniorov na Zobore, kde z pohľadu šírenia ochorenia COVID-19 žije najohrozenejšia skupina obyvateľstva,“ uviedol viceprimátor Miloslav Špoták. Podľa slov Šimovej merač teploty spolu s ďalšími prijatými prísnymi hygienickými opatreniami prispeje k zvýšeniu bezpečnosti klientov v objekte.



Merač teploty odkontroluje každú osobu, ktorá vstúpi do budovy, či už pôjde o klienta alebo zamestnanca. Návštevy majú v tomto období vstup do zariadenia zakázaný. Systém termokamery umožňuje mnohé aplikácie, ako sú prehľadné grafické znázornenie nameranej teploty, okamžité zablokovanie turniketu či iného zábranového systému pri nameraní zvýšenej telesnej teploty, prehľadný zoznam so záznamom času prechodu a nameranej teploty spolu s fotografiou osoby, ako aj možnosť využitia ako biometrického prístupového systému na základe rozpoznávania tváre.



Podobnú kameru a zároveň merač teploty v súčasnosti využívajú vo viacerých spoločnostiach v priemyselnom parku Sever v Nitre.